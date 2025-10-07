Κρατήρας ανάμεσα σε σπίτια στις Φυτείες ΦΩΤΟ

Καθίζηση του εδάφους, με δημιουργία κρατήρα σημειώθηκε εντός της κοινότητας Φυτειών Αιτωλοακαρνανίας, δίπλα σε κατοικίες.

Από τις πρώτες πρωινές ώρες βρίσκεται προσωπικό του δήμου με αιρετούς στο σημείο, όπου απομονώθηκε και αναμένεται τεχνικό κλιμάκιο για να εκτιμήσει την κατάσταση.

Ο Δήμος Ξηρομέρου ,από την πρώτη στιγμή, βρίσκεται σε επικοινωνία με το Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (ΙΓΜΕ) και την Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών (ΔΑΕΦΚ) και αναμένονται ειδικοί για να εκτιμήσουν την κατάσταση.

Πηγή: ertnews.gr

