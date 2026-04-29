Κρατούμενος χτύπησε αστυνομικό σε πλοίο επειδή του έσβησαν το τσιγάρο

Επεισόδιο κατά τη διάρκεια μεταγωγής κρατουμένων από τον Πειραιά στο Ηράκλειο σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τρίτης μέσα σε πλοίο, όταν κρατούμενος επιτέθηκε σε αστυνομικό. Αφορμή στάθηκε η παρέμβαση των αστυνομικών, όταν ο άνδρας άναψε τσιγάρο σε κλειστό χώρο του πλοίου.

29 Απρ. 2026 12:49
Pelop News

Ένταση επικράτησε τα ξημερώματα της Τρίτης σε πλοίο που εκτελούσε δρομολόγιο από τον Πειραιά προς το Ηράκλειο, κατά τη διάρκεια μεταγωγής κρατουμένων, όταν ένας αλλοδαπός κρατούμενος επιτέθηκε σε αστυνομικό του Τμήματος Μεταγωγών.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, ανάμεσα στους κρατούμενους που μεταφέρονταν βρισκόταν και ένας Αλβανός ποινικός, ο οποίος κάποια στιγμή ζήτησε από τους συνοδούς αστυνομικούς να βγει για να καπνίσει. Οι αστυνομικοί φέρεται να του είπαν να περιμένει, ζητώντας του να κάνει λίγη υπομονή.

Ωστόσο, ο κρατούμενος δεν συμμορφώθηκε με την υπόδειξη και άναψε τσιγάρο μέσα στο σαλόνι του πλοίου, παρά το γεγονός ότι επρόκειτο για κλειστό χώρο όπου το κάπνισμα απαγορεύεται.

Τότε ένας από τους αστυνομικούς παρενέβη και του πήρε το αναμμένο τσιγάρο από τα χέρια, προκειμένου να σταματήσει το κάπνισμα μέσα στον χώρο. Η κίνηση αυτή προκάλεσε την άμεση αντίδραση του κρατούμενου, ο οποίος, σύμφωνα με την περιγραφή του περιστατικού, επιτέθηκε στον αστυνομικό.

Παρότι φορούσε χειροπέδες, ο άνδρας φέρεται να χτύπησε τον αστυνομικό στο πρόσωπο, προκαλώντας του τραυματισμό στα χείλη, τα οποία άρχισαν να αιμορραγούν.

Το περιστατικό σημειώθηκε μπροστά σε επιβάτες και προσωπικό του πλοίου, προκαλώντας αναστάτωση κατά τη διάρκεια του ταξιδιού. Η υπόθεση προστίθεται στα σοβαρά συμβάντα που καταγράφονται κατά καιρούς σε συνθήκες μεταγωγής κρατουμένων, όπου οι αστυνομικοί καλούνται να διαχειριστούν απαιτητικές και συχνά απρόβλεπτες καταστάσεις, ακόμη και σε χώρους με αυξημένη παρουσία πολιτών.

