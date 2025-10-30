Κραυγή αγωνίας από τους κτηνοτρόφους και τους φορείς της Δυτικής Ελλάδας

Κυβερνητικά στελέχη δηλώνουν πως έως αύριο, Παρασκευή, θα πραγματοποιηθεί πληρωμή ύψους 2.000.000 ευρώ για τις πρώτες 10.000 σφαγές ζώων που προσβλήθηκαν από την ευλογιά στην Περιφέρειά μας.

Μακάρι να πάνε όλα καλά και να ξεκινήσουν επιτέλους οι διαδικασίες.

Αν όμως δεν πραγματοποιηθούν οι πληρωμές, ποιος θα αναλάβει την ευθύνη;

Την ίδια στιγμή, εγείρεται ένα ακόμη σοβαρό ζήτημα:

Τα ζώα που σφάζονται για κατανάλωση στην αγορά, έχουν όντως υποβληθεί στους απαραίτητους ελέγχους ώστε η διαδικασία να είναι απολύτως ασφαλής;

Μαθαίνουμε ότι στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας υπηρετούν μόλις τέσσερις κτηνίατροι, οι οποίοι, λόγω του τεράστιου φόρτου εργασίας, δεν προλαβαίνουν να πραγματοποιήσουν όλους τους απαραίτητους ελέγχους.

Η υποστελέχωση της υπηρεσίας είναι γνωστή εδώ και καιρό το Υπουργείο το γνωρίζει, όμως η δράση καθυστερεί… και πλέον είναι πολύ αργά.

Οι τοπικοί φορείς, ο Δήμος και η Περιφέρεια, βρίσκονται στα όρια οικονομικής κατάρρευσης από τη συμβολή τους στη διαχείριση της κρίσης.

Οι κτηνοτρόφοι είναι σε οικονομική ασφυξία.

Οι τοπικές επιχειρήσεις που στηρίζονται στην κτηνοτροφία έχουν υποστεί σοβαρό πλήγμα.

Το μέλλον της περιοχής στον κτηνοτροφικό τομέα διαγράφεται δυσοίωνο.

Χωρίς έναν στρατηγικό σχεδιασμό για την επόμενη μέρα της κτηνοτροφίας σε εθνικό επίπεδο, φοβάμαι πως θα θρηνούμε όχι μόνο ζώα, αλλά και ανθρώπους που καταστρέφονται οικονομικά και ψυχικά.

Τα χρήματα για αποζημιώσεις υπάρχουν μπορούν να βρεθούν από άλλους πόρους ή ταμεία.

Το μόνο που απαιτείται είναι πολιτική βούληση και άμεση απόφαση!

Η πρόσληψη κτηνιάτρων με συμβάσεις οκτάμηνης διάρκειας μπορεί να γίνει άμεσα για να στελεχωθούν οι υπηρεσίες.

Η πρόταση έχει ήδη γίνει, αλλά η απόφαση της κεντρικής εξουσίας καθυστερεί απαράδεκτα.

Ζητάμε άμεση διαβούλευση και ουσιαστική συνεργασία με ανθρώπους του κλάδου, επιστήμονες και κτηνοτρόφους, για τη διαμόρφωση ενός ρεαλιστικού σχεδίου ανασυγκρότησης με χρηματοδότηση και καινοτόμες λύσεις.

Μόνο έτσι θα διασφαλίσουμε ότι δεν θα ξαναζήσουμε μια τέτοια τραγωδία.

Με ειλικρίνεια,

θεωρώ πως όλα αυτά είναι γνωστά στους κυβερνώντες.

Δεν χρειάζονται πτυχία για να καταλάβεις πώς να διαχειριστείς μια κρίση σαν κι αυτή. Χρειάζεται ικανότητα, ανθρωπιά και βούληση. Κι αυτά, δυστυχώς, λείπουν.

*Ο Γιώργος Παπαχριστόπουλος είναι επικεφαλής του τμήματος Πρωτογενή Τομέα του Επιμελητηρίου Αχαΐας και Αν. Γραμματέας του Τομέα Συνεταιρισμών και Κοινωνικής Οικονομίας ΠΑ.ΣΟ.Κ

