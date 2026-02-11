Κρέατα και Τσικνοπέμπτη: Πόσο θα κοστίσει φέτος το τραπέζι, αναλυτικά οι τιμές

Εκτοξεύτηκαν οι τιμές στα κρέατα.

Κρέατα και Τσικνοπέμπτη: Πόσο θα κοστίσει φέτος το τραπέζι, αναλυτικά οι τιμές
11 Φεβ. 2026 7:46
Pelop News

Λόγω της γενικευμένης ακρίβειας στα κρέατα το κόστος για το τραπέζι της τσικνοπέμπτης αυξάνεται κατά τουλάχιστον 20%.

Πόσο έχουν αυξηθεί οι τιμές  

Οι τιμές σε πολλά είδη κρεάτων είναι από 1 έως και 4 ευρώ ακριβότερα. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ένωσης Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας και μέλος της Διοίκησης της ΓΣΕΕ, Απόστολο Ραφτόπουλο, οι χοιρινές μπριζόλες πωλούνται στα 8 ευρώ αυξημένες κατά 8% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, ενώ οι τιμές στα λουκάνικα έχουν αυξηθεί κατά 28%, στο κεμπάπ κατά 20,5%, στην μοσχαρίσια μπριζόλα κατά 30%, στο μαρούλι κατά 63%, στις τομάτες κατά 9,5%, και στα αγγούρια κατά 65%.

Η ακρίβεια στα κρέατα αποτυπώνεται τόσο στα στοιχεία του πληθωρισμού που ανακοινώνει η Ελληνική Στατιστική Αρχή όσο και στις έρευνες του Ινστιτούτου Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών (ΙΕΛΚΑ), όπου και στις δύο περιπτώσεις οι ετήσιες αυξήσεις στα κρέατα είναι πάνω από το 13%.

Κρέατα και Τσικνοπέμπτη: Πόσο θα κοστίσει φέτος το τραπέζι, αναλυτικά οι τιμές

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
9:40 «Έβαλε τα παιδιά να σκάψουν αυλάκι σε προαύλιο χώρο», ΕΔΕ και αντιδράσεις για τη συμπεριφορά διευθύντριας ΕΠΑΛ
9:31 Για πόσο καιρό θα μείνει κλειστή η Ιόνια οδός, τι προβλέπει το χρονοδιάγραμμα
9:29 Τραγωδία: Αυτός είναι ο Έλληνας πρώην πρωταθλητής στίβου που βρέθηκε νεκρός στο γυμναστήριο του!
9:25 «Πακέτο» 5δις ευρώ στη συνάντηση Πιερρακάκη με τον Τούρκο ομόλογό του
9:25 «Έφυγα πικραμένος από την Αντιτρομοκρατική. Τους πρώτους που εκπαιδευτήκαμε, όταν γυρίσαμε μας δουλεύανε», αποκαλύψεις Κατερινόπουλου
9:17 Πότε τελειώνουν οι Χειμερινές εκπτώσεις 2026
9:07 Παράταση αιτήσεων για το «Εξοικονομώ – Επιχειρώ»
9:06 Διαρρήκτης πιάστηκε με τη «γίδα» στην πλάτη και συνελήφθη!
8:57 Ο Μαζωνάκης με υψηλό πυρετό μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο!
8:56 Απόψε ο πρώτος εθνικός ημιτελικός της Eurovision 2026
8:49 Γερμανία: H Bild αποκαλύπτει «σύνδεση» 70χρονου δισεκατομμυριούχου με την 27χρονη κόρη του πρωθυπουργού της Βαυαρίας
8:47 Αχαΐα: Απέτρεψε τους διαρρήκτες, επιχείρησαν να την παρασύρουν με ΙΧ
8:38 Πάτρα: Συνελήφθη ο οπλοφόρος εισβολέας σε σπίτι, που εντοπίστηκε
8:37 Οδηγούσε μεθυσμένος αντίθετα στην Εθνική Οδό για 25 χιλιόμετρα!
8:27 Που θα δείτε τον μεγάλο ημιτελικό Κυπέλλου, ΠΑΟΚ-Παναθηναϊκός
8:27 Στην Αρτα σήμερα η κηδεία της 35χρονης Πατρινής Ευανθίας Αγγελοπούλου
8:20 Απάτη στο όνομα της Ολυμπίας Οδού, τα παραπλανητικά μηνύματα
8:16 Ο Ερντογάν έκανε μίνι ανασχηματισμό στη διάρκεια της νύχτας!
8:09 Αποκάλυψη Financial Times: Ο Ζελένσκι προετοιμάζει εκλογές και δημοψήφισμα την άνοιξη, ΒΙΝΤΕΟ
8:02 Φρίκη: Βγήκε με άδεια από τη φυλακή και σκότωσε μητέρα, πρώην σύζυγο και την 8χρονη κόρη του, μετά αυτοκτόνησε! ΒΙΝΤΕΟ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 11 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ