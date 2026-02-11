Κρέατα και Τσικνοπέμπτη: Πόσο θα κοστίσει φέτος το τραπέζι, αναλυτικά οι τιμές

Λόγω της γενικευμένης ακρίβειας στα κρέατα το κόστος για το τραπέζι της τσικνοπέμπτης αυξάνεται κατά τουλάχιστον 20%.

Πόσο έχουν αυξηθεί οι τιμές

Οι τιμές σε πολλά είδη κρεάτων είναι από 1 έως και 4 ευρώ ακριβότερα. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ένωσης Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας και μέλος της Διοίκησης της ΓΣΕΕ, Απόστολο Ραφτόπουλο, οι χοιρινές μπριζόλες πωλούνται στα 8 ευρώ αυξημένες κατά 8% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, ενώ οι τιμές στα λουκάνικα έχουν αυξηθεί κατά 28%, στο κεμπάπ κατά 20,5%, στην μοσχαρίσια μπριζόλα κατά 30%, στο μαρούλι κατά 63%, στις τομάτες κατά 9,5%, και στα αγγούρια κατά 65%.

Η ακρίβεια στα κρέατα αποτυπώνεται τόσο στα στοιχεία του πληθωρισμού που ανακοινώνει η Ελληνική Στατιστική Αρχή όσο και στις έρευνες του Ινστιτούτου Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών (ΙΕΛΚΑ), όπου και στις δύο περιπτώσεις οι ετήσιες αυξήσεις στα κρέατα είναι πάνω από το 13%.

