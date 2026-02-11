Κρέατα και Τσικνοπέμπτη: Πόσο θα κοστίσει φέτος το τραπέζι, αναλυτικά οι τιμές
Εκτοξεύτηκαν οι τιμές στα κρέατα.
Λόγω της γενικευμένης ακρίβειας στα κρέατα το κόστος για το τραπέζι της τσικνοπέμπτης αυξάνεται κατά τουλάχιστον 20%.
Πόσο έχουν αυξηθεί οι τιμές
Οι τιμές σε πολλά είδη κρεάτων είναι από 1 έως και 4 ευρώ ακριβότερα. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ένωσης Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας και μέλος της Διοίκησης της ΓΣΕΕ, Απόστολο Ραφτόπουλο, οι χοιρινές μπριζόλες πωλούνται στα 8 ευρώ αυξημένες κατά 8% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, ενώ οι τιμές στα λουκάνικα έχουν αυξηθεί κατά 28%, στο κεμπάπ κατά 20,5%, στην μοσχαρίσια μπριζόλα κατά 30%, στο μαρούλι κατά 63%, στις τομάτες κατά 9,5%, και στα αγγούρια κατά 65%.
Η ακρίβεια στα κρέατα αποτυπώνεται τόσο στα στοιχεία του πληθωρισμού που ανακοινώνει η Ελληνική Στατιστική Αρχή όσο και στις έρευνες του Ινστιτούτου Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών (ΙΕΛΚΑ), όπου και στις δύο περιπτώσεις οι ετήσιες αυξήσεις στα κρέατα είναι πάνω από το 13%.
