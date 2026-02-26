Κρεμλίνο για Ουκρανία: «Η πυρηνική ρητορική είναι κρίσιμος παράγοντας»

Η συζήτηση γύρω από τα πυρηνικά ζητήματα δεν μπορεί να μείνει εκτός του διαπραγματευτικού πλαισίου για την Ουκρανία, υπογράμμισε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ, μιλώντας σε δημοσιογράφους.

«Η πυρηνική ρητορική αποτελεί στοιχείο που πρέπει να λαμβάνεται υπόψη στις συνομιλίες», ανέφερε χαρακτηριστικά, επισημαίνοντας τη βαρύτητα που έχει το θέμα στη συνολική εξίσωση των διαπραγματεύσεων.

Από την πλευρά του, ο υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ απέδωσε την ένταση της σχετικής ρητορικής σε «απογοήτευση» της Δύσης, όπως είπε, επειδή η Ρωσία «δεν χάνει». «Ίσως ενοχλούνται που οι επιδιώξεις τους δεν αποδίδουν. Ο στόχος τους παραμένει η ήττα της Ρωσίας», δήλωσε.

Παράλληλα, ο Πεσκόφ εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της Μόσχας προς τους Αμερικανούς εκπροσώπους για τις προσπάθειες που καταβάλλονται με στόχο την εξεύρεση λύσης. Όπως σημείωσε, «όλες οι πλευρές συνεχίζουν να εργάζονται προς την κατεύθυνση μιας συμφωνίας», κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στους διαπραγματευτές της Ουάσιγκτον.

Οι δηλώσεις εντάσσονται στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων διεθνών επαφών για τη διευθέτηση της σύγκρουσης.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



