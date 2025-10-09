Κρίμα και άδικο, η Εθνική πλήρωσε τα λάθη της, το Μουντιάλ απομακρύνεται

Με 3-1 ηττήθηκε η Ελλάδα από τη Σκωτία. Πλήρωσε τα λάθη της και πλέον δυσκολεύει πάρα πολύ η υπόθεση της πρόκρισης στο Μουντιάλ. Οδυνηρή η ήττα στο Χάμπτεν Παρκ και πλέον η αποστολή της είναι κάτι παραπάνω από δύσκολη στα επόμενα τρία παιχνίδια του ομίλου για να πάρει την πρωτιά στον 3ο όμιλο και συνάμα την απευθείας πρόκριση στο Μουντιάλ του 2026.

Αυτή τη στιγμή η γαλανόλευκη βρίσκεται στην 3η θέση του ομίλου με τέσσερις βαθμούς λιγότερους έναντι της Δανίας και της Σκωτίας, με τη διαφορά τερμάτων να είναι πλέον στο -1, που είναι το πρώτο κριτήριο σε περίπτωση ισοβαθμίας.

Όσον αφορά στις επόμενες αγωνιστικές υποχρεώσεις για τα προκριματικά του Μουντιάλ, την ερχόμενη Κυριακή θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας την Δανία (12/10, 21:45) για την 4η αγωνιστική, στις 15 Νοεμβρίου θα υποδεχτεί την Σκωτία για την 5η αγωνιστική και στις 18 του ίδιου μήνα έχουμε φινάλε στον 3ο προκριματικό όμιλο με την γαλανόλευκη να κοντράρεται με την Λευκορωσία στην Ουγγαρία για την 6η αγωνιστική.

Αναλυτικά τα κριτήρια ισοβαθμίας

1. Διαφορά τερμάτων

2. Καλύτερη επίθεση

3. Περισσότεροι κερδισμένοι πόντοι στα ματς των ομάδων που ισοβάθμησαν

4. Διαφορά τερμάτων στα ματς των ομάδων που ισοβάθμησαν

5. Καλύτερη επίθεση στα ματς των ομάδων που ισοβάθμησαν

6. Καλύτερη εκτός έδρας επίθεση στα ματς των ομάδων που ισοβάθμησαν

7. Βαθμολογία Fair Play (-1 πόντος για κάθε κίτρινη, -3 πόντοι για κόκκινη που προήλθε από δεύτερη κίτρινη, -4 πόντοι για απευθείας κόκκινη, -5 κίτρινη κάρτα και στη συνέχεια απευθείας κόκκινη κάρτα)

8. Κλήρωση από τη FIFA

Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα της Εθνικής στα προκριματικά του Μουντιάλ

Ελλάδα – Λευκορωσία 5-1

Ελλάδα – Δανία 0-3

Σκωτία – Ελλάδα 3-1

12/10/25 21:45 Δανία – Ελλάδα

15/11/25 21:45 Ελλάδα – Σκωτία

18/11/25 21:45 Λευκορωσία – Ελλάδα

Η βαθμολογία στον 3ο όμιλο

Δανία 7 (9-0)

Σκωτία 7 (5-1)

Ελλάδα 3 (6-7)

Λευκορωσία 0 (1-13)

*σε παρένθεση τα υπέρ και τα κατά γκολ των ομάδων

Πώς προκρίνονται οι ομάδες στα τελικά του Μουντιάλ

Τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου θα δώσουν 12 εισιτήρια απευθείας στους νικητές των 12 προκριματικών ομίλων, ενώ συνολικά η UEFA έχει εξασφαλίσει 16 εισιτήρια για τα τελικά του Μουντιάλ. Τα τέσσερα τελευταία εισιτήρια θα μοιραστούν ως εξής:

Οι 12 ομάδες που θα τερματίσουν στη 2η θέση θα δώσουν playoffs μαζί με τους τέσσερις καλύτερους νικητές ομίλου στο Nations League που δεν βρίσκονται μεταξύ των 12 νικητών ή δεύτερων των προκριματικών ομίλων του Μουντιάλ.

Στα playoffs οι ομάδες θα μοιραστούν σε τέσσερα γκρουπ δυναμικότητας. Οι 12 δεύτεροι των προκριματικών του Μουντιάλ θα μοιραστούν στα πρώτα τρία γκρουπ, ανάλογα με την κατάταξή τους στο FIFA Ranking τον Νοέμβριο του 2025.

Οι τέσσερις ομάδες που θα μπουν μέσω του Nations League θα μπουν στο τέταρτο γκρουπ δυναμικότητας.

Αυτές οι 16 ομάδες θα χωριστούν σε τέσσερα μονοπάτια και ύστερα από δύο μονούς αγώνες σε στιλ Final Four θα αναδειχθούν οι τέσσερις νικητές που θα πάρουν και τα τελευταία εισιτήρια που δικαιούται η Ευρώπη.

