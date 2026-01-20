Κρίνος Δυτικής Αχαΐας: Εντοπίστηκε νεκρός 95χρονος
Αγνοούνταν τα τελευταία 24ωρα
Δυστυχώς τραγική ήταν κατάληξη, που είχε η αναζήτηση του 95χρονου άνδρα από το χωριό Κρίνος της Δυτικής Αχαΐας.
Με παράνομο πιστόλι του πατέρα του πήγε στο σχολείο ο 14χρονος στη Ζάκυνθο
Συγκεκριμένα τα τα ίχνη του είχαν χαθεί από το μεσημέρι της Δευτέρας και εντοπίστηκε νεκρός σήμερα (Τρίτη 20 Ιανουαρίο υ2026), σε λιοστάσι στην περιοχή Φράγκα, από πεζοπόρο τμήμα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας ΒΙ.ΠΕ..
Πάντως σύμφωνα με τις πληροφορίες, δεν υπάρχουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας.
Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη
Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.
Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News