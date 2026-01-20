Με παράνομο πιστόλι του πατέρα του πήγε στο σχολείο ο 14χρονος στη Ζάκυνθο

Στη Ζάκυνθο 14χρονος μαθητής γυμνασίου αλλά και ο πατέρας του συνελήφθησαν σήμερα (20.01.2026), αφού ο ανήλικος πήγε στο σχολείο του έχοντας μαζί ένα πιστόλι!

Ο διευθυντής του σχολείου στην Ζάκυνθο ενημέρωσε τις αρχές γύρω στις 10 το πρωί, ότι ο 14χρονος μαθητής έχει στην κατοχή του όπλο. Πρόκειται για ένα πιστόλι μάρκας «CREVA ZASTAVA», 9mm με αποξεσμένο σειριακό αριθμό, το οποίο κατείχε παράνομα στην οικία του, ο πατέρας του ανήλικου.

Υπενθυμίζεται ότι το απόγευμα της Τρίτης, στην Αστυνομική Διεύθυνση Ζακύνθου έχει προσαχθεί ένας 14χρονος μαθητής Γυμνασίου του νησιού, ο οποίος πήγε το πρωί στο σχολείο του, έχοντας μαζί του ένα πιστόλι.

Συμμαθητές του 14χρονου που αντιλήφθηκαν την ύπαρξη του όπλου και ενημέρωσαν άμεσα τον διευθυντή του σχολείου, ο οποίος και ειδοποίησε την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Ζακύνθου.

Για την υπόθεση συνελήφθη και ο πατέρας του ανήλικου, που κρατείται και θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Ζακύνθου, ενώ ο ανήλικος κατόπιν εντολής της Εισαγγελέα, αφέθηκε ελεύθερος.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

Από αστυνομικούς του Τ.Δ.Ε.Ε. Ζακύνθου, συνελήφθησαν ένας 14χρονος, κάτοικος Ζακύνθου περιοχή Καλλιθέα, Μαθητής 2ας Γυμνασίου, κατηγορούμενος για παράβαση των διατάξεων του Ν. 2168/1993 ως τροποποιήθηκε με Ν. 3944/11 «Περί Όπλων» και ο 39χρονος πατέρας του, κάτοικος Ζακύνθου περιοχή Καλλιθέα, επαγγέλματος Δημοτικός Υπάλληλος, με Α.Δ.Τ.: Α0376659/21-08-2023/Α.Τ. Αλυκών, κατηγορούμενος για, παράβαση του Ν. 2168/1993 ως τροποποιήθηκε με Ν. 3944/11 «Περί Όπλων» καθώς και για παράβαση του Άρθρου 360 Π.Κ. «Παραμέληση της εποπτείας ανηλίκου».

Πιο συγκεκριμένα, την 10:00 ώρα της 20-01-2026, η Δ.Α. Ζακύνθου ενημερώθηκε από τον Διευθυντή Γυμνασίου της Ζακύνθου, πως στο χώρο του σχολείου κατελήφθη από τον ίδιο, ο ανήλικος μαθητής της Β’ Τάξης Γυμνασίου, να έχει στη κατοχή του πιστόλι.

Αστυνομικοί μετέβησαν στο σημείο όπου αρχικά συναντήθηκαν με τον Διευθυντή ο οποίος τους υπέδειξε το όπλο το οποίο κατασχέθηκε καθώς και τον ανήλικο που το κατείχε. Ύστερα από έρευνα προέκυψε ότι το όπλο είναι μάρκας «CREVA ZASTAVA», 9mm με αποξεσμένο σειριακό αριθμό, το οποίο κατείχε παράνομα στην οικία του, ο πατέρας του ανήλικου.

Εν συνεχεία αναζητήθηκε και εντοπίστηκε ο 39χρονος στο χώρο του σχολείου καθώς είχε κληθεί από τον Διευθυντή και οδηγήθηκε μαζί με το γιό του στο Τ.Δ.Ε.Ε. Ζακύνθου.

Επιπλέον, ο πατέρας παρέδωσε στους Αστυνομικούς, το υπ’ αρίθμ. S4013, μονόκαννο πυροβόλο όπλο μάρκας (CARAB-EXTRA) για το οποίο ισχύει η υπ’ αρίθμ. 1020/9792/2α άδεια κατοχής και την υπ’ αρίθμ. 6485514 επαναληπτική καραμπίνα μάρκας (BROWNING μοντέλου FN) για την οποία ισχύει η υπ’ αρίθμ. 1020/9792/1β άδεια κατοχής κυνηγετικού όπλου ιδιοκτησίας του.

Στην συνέχεια διενεργήθηκε κατ’ οίκον έρευνα παρουσία δικαστικού λειτουργού στην οικία του 14χρονου και του 39χρονου, όπου ουδέν αξιόποινο ανευρέθηκε.

Ο 39χρονος συλληφθείς θα οδηγηθεί αρμοδίως ενώ ο ανήλικος κατόπιν εντολής της κα Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ζακύνθου, αφέθηκε ελεύθερος.

