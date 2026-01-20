Πάτρα: Η κακοκαιρία κλείνει το Πανεπιστήμιο, αναβάλλει τις εξετάσεις!

Λόγω της κακοκαιρίας αναστέλλει τη λειτουργία του για αύριο Τετάρτη (21/1/2026) το Πανεπιστήμιο Πατρών και παράλληλα αναστέλλει τη λειτουργία τα Τμημάτων του σε Μεσολόγγι και Αγρίνιο.

Δήμος Πατρέων: Κλειστά τα πάντα, ΚΑΠΗ, Παιδικοί σταθμοί, Βρεφοκομείο, ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠΑμεΑ

Η σχετική ανακοίνωση έχει ως εξής:

«Λόγω της κακοκαιρίας και των καιρικών συνθηκών που επικρατούν στην περιοχή αναστέλλεται η λειτουργία του Πανεπιστημίου Πατρών σε Ρίο, Κουκούλι, Μεσολόγγι και Αγρίνιο. Με ευθύνη των Προέδρων να ειδοποιηθούν οι φοιτήτριες και οι φοιτητές, να αναρτηθεί η ανακοίνωση στους δικτυακούς τόπους και να ρυθμιστεί το θέμα των αυριανών εξετάσεων.

Θερμή παράκληση να αποφευχθούν οι μετακινήσεις σε όλες τις Πανεπιστημιουπόλεις. Υπενθυμίζουμε το αριθμό τηλεφώνου 11771 για έκτακτες ανάγκες.

Χ. Ι. Μπούρας

Πρύτανης».

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



