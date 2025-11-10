Κρίση στο BBC: Το παραποιημένο βίντεο Τραμπ που οδήγησε στις παραιτήσεις στελεχών

Παραιτήθηκαν γενικός διευθυντής και CEO μετά τις επικρίσεις για το μοντάζ σε ομιλία του Τραμπ

10 Νοέ. 2025 7:44
Σε βαθιά κρίση βρίσκεται το BBC μετά τις παραιτήσεις του γενικού διευθυντή Τιμ Ντέιβι και της διευθύνουσας συμβούλου Ειδήσεων Ντέμπορα Τέρνες, οι οποίες προκλήθηκαν από έντονες επικρίσεις για παραποιημένο μοντάζ σε ντοκιμαντέρ της εκπομπής Panorama. Το επίμαχο βίντεο παρουσίαζε την ομιλία του Ντόναλντ Τραμπ της 6ης Ιανουαρίου 2021 με τρόπο που φαινόταν να υποκινεί την εισβολή στο Καπιτώλιο, σύμφωνα με αποκάλυψη της εφημερίδας Telegraph.

Το εσωτερικό υπόμνημα του BBC, που διέρρευσε, αποκάλυψε ότι το ντοκιμαντέρ συνέδεσε δύο διαφορετικά αποσπάσματα της ομιλίας του Τραμπ, δημιουργώντας την εντύπωση ότι καλούσε σε βίαιες ενέργειες. Στην πραγματικότητα, η φράση «πολεμάμε λυσσαλέα» ειπώθηκε μία ώρα αργότερα και σε διαφορετικό πλαίσιο, χωρίς αναφορά στο Καπιτώλιο. Η αποκάλυψη πυροδότησε σφοδρές αντιδράσεις τόσο στο Ηνωμένο Βασίλειο όσο και στις ΗΠΑ, με τον Λευκό Οίκο να χαρακτηρίζει το BBC «fake news» και τον Τραμπ να καταγγέλλει «αλλοίωση» της ομιλίας του.

Ο Ντέιβι, ο οποίος ανέλαβε τη θέση του γενικού διευθυντή το 2020, δήλωσε ότι αναλαμβάνει την ευθύνη για τα «λάθη» που έγιναν, τονίζοντας ωστόσο ότι το BBC παραμένει πρότυπο ποιοτικής δημοσιογραφίας. Η Τέρνες, από την πλευρά της, ανέφερε ότι το ζήτημα έβλαψε τη φήμη του οργανισμού και ότι η ευθύνη βαραίνει την ίδια ως επικεφαλής Ειδήσεων. Οι δύο παραιτήσεις αποτελούν πρωτοφανές γεγονός, καθώς είναι η πρώτη φορά που ο γενικός διευθυντής και η επικεφαλής Ειδήσεων του BBC αποχωρούν ταυτόχρονα.

Η κρίση εντάθηκε μετά την επιστολή του πρώην συμβούλου Μάικλ Πρέσκοτ προς το διοικητικό συμβούλιο του BBC, ο οποίος κατήγγειλε «συστημικά προβλήματα μεροληψίας» στην κάλυψη θεμάτων όπως ο πόλεμος στη Γάζα και ζητήματα φύλου. Η Βουλή των Κοινοτήτων είχε ζητήσει από το BBC να απαντήσει στις κατηγορίες του Πρέσκοτ μέχρι τη Δευτέρα.

Η φετινή χρονιά υπήρξε ιδιαίτερα δύσκολη για το BBC, με προηγούμενες επικρίσεις για σχόλια του παρουσιαστή Γκάρι Λίνεκερ, τη μετάδοση παράστασης του ραπ πανκ ντουέτου Μπομπ Βάιλαν στο Γκλάστονμπερι και ένα ντοκιμαντέρ για τη Γάζα. Ο πρόεδρος του BBC, Σαμίρ Σαχ, χαρακτήρισε την ημέρα των παραιτήσεων «λυπηρή» για τον οργανισμό, ενώ κυβέρνηση και αντιπολίτευση ζήτησαν διαφάνεια και μεταρρυθμίσεις.
