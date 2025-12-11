Κρίσιμη ημέρα για το τρένο, διαβούλευση φορέων με τον Κώστα Κυρανάκη

Αρκετά σημαντική θεωρείται η σημερινή ημέρα για το αναπτυξιακό και κοινωνικό μέλλον της Πάτρας, καθώς στις 10 το πρωί στη Γεωργική Σχολή πραγματοποιείται η καθοριστική συνάντηση διαβούλευσης για το θέμα του τρένου. Ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, και -σύμφωνα με πληροφορίες- ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ, Θανάσης Κοντογεώργης, θα συζητήσουν με τους τοπικούς φορείς για την έλευση της νέας σιδηροδρομικής γραμμής στην Πάτρα.

Υπενθυμίζεται ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει απορρίψει δύο φορές το προηγούμενο χρηματοδοτικό σχήμα του έργου, επικαλούμενη ζητήματα που σχετίζονται με το εύρος της υπογειοποίησης, τον τεχνικό σχεδιασμό και τον τρόπο υλοποίησης έως το νέο λιμάνι. Το μεγάλο ερωτηματικό παραμένει αν ο κ. Κυρανάκης θα φέρει μαζί του κάποια χρηματοδοτική λύση ή επικαιροποιημένη εναλλακτική πρόταση, με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι δεν θα προσέλθει «με λευκά χαρτιά».

Με τον χρόνο να πιέζει και την πόλη να στερείται σύγχρονου σιδηροδρομικού δικτύου, η Πάτρα εμφανίζει μεγαλύτερη ανάγκη από ποτέ για ένα ολοκληρωμένο έργο που θα αναβαθμίσει τον αναπτυξιακό της βηματισμό. Πρόσκληση συμμετοχής στη σημερινή σύσκεψη έχουν λάβει όλοι οι βουλευτές του Νομού, η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, ο Δήμος Πατρέων, ο ΟΛΠΑ, το ΤΕΕ Δυτικής Ελλάδας, το Επιμελητήριο Αχαΐας, ο Εμπορικός Σύλλογος και άλλοι φορείς, οι οποίοι αναμένεται να παραθέσουν τις θέσεις και τις ενστάσεις τους.

Μέσα σε αυτό το κλίμα πίεσης αλλά και προσδοκιών, οι φορείς προσέρχονται με συγκεκριμένες γραμμές, θέτοντας επί τάπητος την επόμενη ημέρα για ένα ζήτημα που απασχολεί την πόλη επί τέσσερις δεκαετίες.

Ο Δήμος Πατρέων προσέρχεται στη σημερινή διαβούλευση με σαφή και αδιαπραγμάτευτη θέση: πλήρης υπογειοποίηση της νέας σιδηροδρομικής γραμμής από το Ρίο έως το Νέο Λιμάνι. Η δημοτική αρχή επιμένει ότι η πρωθυπουργική δέσμευση παραμένει ενεργή και δεν έχει ανακληθεί, ενώ τονίζει ότι η λύση αυτή διασφαλίζει το παραλιακό μέτωπο, την ενοποίηση της πόλης με τη θάλασσα και την υλοποίηση ενός μεγάλου γραμμικού πάρκου. Ο Δήμος φέρεται να έχει προετοιμάσει πλήρη φάκελο με τεχνικά στοιχεία, μελέτες και επιχειρήματα, επισημαίνοντας ότι η υπογειοποίηση αποτελεί τη μόνη βιώσιμη και συμβατή λύση με τα πολεοδομικά και κυκλοφοριακά σχέδια της Πάτρας.

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, σε παλαιότερες τοποθετήσεις του περιφερειάρχη Νεκτάριου Φαρμάκη εμφανιζόταν ιδιαίτερα ανήσυχη μετά τη δεύτερη απορριπτική απάντηση της ΕΕ στο αίτημα χρηματοδότησης, κάνοντας λόγο για «πολύ κακή εξέλιξη» για την Πάτρα και τη Δυτική Ελλάδα. Η Περιφέρεια υποστηρίζει σταθερά ότι το έργο πρέπει να προχωρήσει άμεσα και πως κάθε καθυστέρηση στερεί αναπτυξιακές δυνατότητες από την περιοχή.

Το Επιμελητήριο Αχαΐας τονίζει ότι η νέα σιδηροδρομική γραμμή αποτελεί ζωτική αναπτυξιακή ανάγκη που δεν μπορεί να παραμένει σε εκκρεμότητα. Με χθεσινή δήλωση, ο Α΄ αντιπρόεδρος, Αντώνης Κουνάβης, ζητά καθαρή πολιτική βούληση και λύσεις βασισμένες σε ρεαλιστικά δεδομένα, οικονομική βιωσιμότητα και τεχνική τεκμηρίωση. Επισημαίνει ότι η πρόοδος του έργου δεν μπορεί να εξαρτάται αποκλειστικά από τη θέση του Δήμου για πλήρη υπογειοποίηση, καλώντας σε συναινετικές αποφάσεις και λειτουργικές επιλογές που θα εξυπηρετούν την ανάπτυξη της πόλης και της τοπικής οικονομίας.

Το ΤΕΕ Δυτικής Ελλάδας προσέρχεται με αιτήματα πλήρους διαφάνειας. Ο πρόεδρος Βαγγέλης Καραχάλιος ζητά από τον κ. Κυρανάκη να παρουσιάσει τα ακριβή τεχνικά δεδομένα του φακέλου που υποβλήθηκε στο CEF II, τον προϋπολογισμό της δεύτερης υποβολής, τις διαφορές με την πρώτη, καθώς και όλη την αλληλογραφία με τις ευρωπαϊκές υπηρεσίες. Παράλληλα, ζητά το επιχειρησιακό σχέδιο του υπουργείου για τον προαστιακό της Πάτρας και ουσιαστικές απαντήσεις για τη σύνδεση με το λιμάνι. Το ΤΕΕ επιμένει ότι μόνο με πλήρη τεχνική τεκμηρίωση μπορεί η πόλη να χαράξει κοινή στρατηγική για το μέλλον του έργου.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



