Κρίσιμη συνάντηση για το Ουκρανικό στο Λονδίνο, δείτε ποιοι ηγέτες θα συμμετάσχουν

Bρετανοί αναλυτές λένε ότι η σημερινή συνάντηση είναι πολύ πιθανόν να λειτουργήσει καταλυτικά για τις εξελίξεις στο ουκρανικό ζήτημα και ίσως καθορίσει σε μεγάλο βαθμό το επόμενο κεφάλαιο του πολέμου και της διπλωματίας.

08 Δεκ. 2025 12:10
Μια από τις πιο κρίσιμες διπλωματικές συναντήσεις των τελευταίων μηνών για το Ουκρανικό θα πραγματοποιηθεί σήμερα το απόγευμα στο Λονδίνο παρουσία του προέδρου της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι.
Στη συνάντηση θα συμμετέχουν ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ, ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν και ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς.
Οι τέσσερις ηγέτες αναμένεται να συζητήσουν τις αμερικανικές προτάσεις για την κατάπαυση του πυρός μετά τις πρόσφατες συνομιλίες που πραγματοποίησαν Ουκρανοί και Αμερικανοί αξιωματούχοι. Αναλυτές σημειώνουν πως το σχέδιο που προωθεί η Ουάσιγκτον, για το οποίο ορισμένοι Ευρωπαίοι ηγέτες εμφανίζονται επιφυλακτικοί, ναι μεν έχει δώσει νέα ώθηση στις συζητήσεις και στοχεύει στην άμεση υπογραφή ειρήνης και ένα νέο καθεστώς ασφαλείας για την Ουκρανία, αφήνει όμως και πολλά ανοικτά ερωτήματα.
Μεταξύ αυτών: τι είδους εγγυήσεις ασφάλειας θα δοθούν στην Ουκρανία και ποιος θα αναλάβει την υλοποίησή τους; Πρέπει να βιαστεί το Κίεβο να υπογράψει μια τέτοια συμφωνία που μπορεί να αποδειχθεί ανεπαρκής στο μέλλον; Η Ρωσία είναι έτοιμη να υποχωρήσει από τις αρχικές της απαιτήσεις;
Σύμφωνα με Βρετανούς αναλυτές, ορισμένες ευρωπαϊκές κυβερνήσεις αφήνουν να διαρρεύσει ότι υπάρχει διάχυτη ανησυχία μήπως το Κίεβο δεχθεί να μπει σε μια διαδικασία ειρήνευσης χωρίς επαρκή στήριξη, υπό την πίεση της αμερικανικής διπλωματίας. «Η συμφωνία πρέπει να είναι βιώσιμη, όχι απλώς άμεση», σημειώνουν χαρακτηριστικά.
Γι’ αυτό, όπως τονίζεται, η σημερινή συνάντηση στο Λονδίνο είναι μια καλή ευκαιρία να διαμορφωθεί μια κοινή ευρωπαϊκή θέση, ενόψει των πιέσεων των ΗΠΑ για επίσπευση της διαδικασίας. Η Βρετανία, η Γαλλία και η Γερμανία θεωρούν κρίσιμη την εξασφάλιση αξιόπιστων εγγυήσεων ασφαλείας για το Κίεβο, ώστε οποιαδήποτε συμφωνία να μην αφήνει περιθώρια για νέα αποσταθεροποίηση.
Διπλωματικές πηγές αναφέρουν ότι οι τρεις Ευρωπαίοι ηγέτες θέλουν να ακούσουν από τον Ζελένσκι ποιες είναι οι «κόκκινες γραμμές» της Ουκρανίας, ενώ δεν αποκλείεται να παρουσιάσουν και τις δικές τους προτάσεις για ένα σύστημα εγγυήσεων που θα μπορούσε να λειτουργήσει ως «γέφυρα» ανάμεσα στις προτάσεις Κιέβου και Ουάσιγκτον.
