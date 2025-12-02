Κρίθης στον peloponnisos FM: «Στηρίξτε τον ΑΣ Ηφαστο Πατρών, παράγουμε έργο»»

Ο Σπύρος Κρίθης, γενικός Αρχηγός της ομάδας μπάσκετ με αμαξίδιο ΑΣ ΑμεΑ Ηφαιστος, μίλησε στον Peloponnisos FM 103,9 και την εκπομπή «Εντός – Εκτός Εδρας» για την αγωνιστική πορεία και το κοινωνικό έργο του συλλόγου.

«Η ομάδα ξεκίνησε δυναμικά την Α2 Εθνική με δύο νίκες παρά τις σημαντικές απουσίες αθλητών» είπε ο Σπύρος Κρίθης και πρόσθεσε: «Πέρα από το αγωνιστικό, ο σύλλογος δίνει προτεραιότητα στην κοινωνική προσφορά και την ευαισθητοποίηση της κοινωνίας για την αναπηρία και ζητάμε από Δήμο και Περιφέρεια να ενισχύσουν κυρίως το κοινωνικό κομμάτι, με υλική και οικονομική στήριξη».

Ακούστε αναλυτικά:

