Κρήτη: 13χρονος δίνει μάχη για τη ζωή του – Είχε μόλις αγοράσει την τούρτα των γενεθλίων του

Συγκλονίζει το τροχαίο δυστύχημα στις Βούτες Ηρακλείου, όπου τραυματίστηκε σοβαρά ένα 13χρονο αγόρι, τη στιγμή που επέστρεφε με τη μητέρα του στο σπίτι έχοντας μόλις αγοράσει την τούρτα των γενεθλίων του.

Κρήτη: 13χρονος δίνει μάχη για τη ζωή του - Είχε μόλις αγοράσει την τούρτα των γενεθλίων του
20 Οκτ. 2025 11:25
Pelop News

Μάχη για να κρατηθεί στη ζωή δίνει ο 13χρονος που τραυματίστηκε σοβαρά σε τροχαίο στις Βούτες Ηρακλείου το απόγευμα του Σαββάτου. Το αγόρι είχε πάει με τη μητέρα του να αγοράσουν τούρτα για τα γενέθλιά του, όταν το αυτοκίνητό τους συγκρούστηκε πλαγιομετωπικά με άλλο όχημα που οδηγούσε ένας 27χρονος.

Η σύγκρουση ήταν σφοδρή και χρειάστηκε η επέμβαση της Πυροσβεστικής για τον απεγκλωβισμό του παιδιού, το οποίο μεταφέρθηκε αρχικά στο Βενιζέλειο νοσοκομείο με βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής του, διακομίστηκε διασωληνωμένο στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παίδων του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου.

Σύμφωνα με την εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA», το τροχαίο σημειώθηκε λίγο μετά τις 7 το απόγευμα. Η μητέρα του παιδιού και ο οδηγός του δεύτερου οχήματος δεν τραυματίστηκαν σοβαρά και είναι καλά στην υγεία τους.

Οι αρχές ερευνούν τις συνθήκες του τροχαίου, ενώ το παιδί συνεχίζει να νοσηλεύεται σε κρίσιμη αλλά σταθερή κατάσταση στη ΜΕΘ Παίδων του ΠΑΓΝΗ.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
13:45 Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για τις παθήσεις του ώμου και πώς να τις προλάβετε
13:40 Διπλό το κακό για τον ΝΟΠ, με απουσίες κόντρα σε Πανιώνιο
13:37 Η Grid Telecom μεταμορφώνει την Κρήτη σε διεθνή ψηφιακό κόσμο
13:32 Ενημέρωση, συμμόρφωση και γνώση: Το Επιμελητήριο Αχαΐας «διάβασε» το ΓΕΜΗ στους επαγγελματίες
13:28 Σαν σκηνή από ταινία: Σε 4 λεπτά άδειασαν το Λούβρο – Υποψίες για ξένη ανάμειξη και κυβερνητική αποτυχία
13:25 ΚΟΔΗΠ: «Μεροληπτική πριμοδότηση των ιδιωτικών σταθμών – Ζητούμε ίση μεταχείριση για τα παιδιά και τις δημοτικές δομές»
13:21 Παρέμβαση του Εργατικού Κέντρου Πάτρας για τους μετανάστες εργάτες γης σε Δυτική Αχαΐα και Βόρεια Ηλεία
13:17 Χάος στη Δραπετσώνα: Τρόλεϊ συγκρούστηκε με κολώνα έπειτα από επεισόδιο εν κινήσει
13:14 Άνοιξε η δίκη για τις παρατυπίες στον ΟΠΕΚΕΠΕ: Μαρτυρία-κλειδί για «τεχνητή δημιουργία δικαιωμάτων»
13:14 Μαλέσκου: «Ως εργαζόμενη μητέρα πρέπει να είμαι πιο συνεπής στο παιδί μου»
13:02 Παύλος Μαρινάκης: «Ο νόμος για το Μνημείο του Συντάγματος δεν εφαρμόζεται α λα καρτ»
12:59 Τηλεφωνική επικοινωνία Μακρόν-Ζελένσκι-Τι συζήτησαν
12:58 Έφυγε από τη ζωή ο ηθοποιός Κοσμάς Φοντούκης: Το ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας τον αποχαιρετά με συγκίνηση
12:54 Επανεκλογή Καλογερόπουλου στον ΙΟΠ-Δείτε όλο το νέο ΔΣ
12:51 Από το παρελθόν στο μέλλον: Επετειακή εκδήλωση και νέα αρχή για το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών ΦΩΤΟ
12:46 Γάλλια: Τέσσερις νεκροί από φωτιά σε κτίριο της Λυών ΒΙΝΤΕΟ
12:41 Στο Λουξεμβούργο οι ΥΠΕΞ της ΕΕ για Γάζα και Ουκρανία – Παρών ο Γεραπετρίτης: «Η Ελλάδα έτοιμη να συμβάλει στην ειρήνη»
12:39 Ελευθεριάδης: «Στη Κέρκυρα έπαιξε ρόλο η εμπειρία μας»
12:36 Διπρόσωπος ο καιρός: Καταιγίδες μέχρι την Πέμπτη, καλοκαιράκι από την Παρασκευή
12:30 Πάτρα: Δεν έβρεξε, κι όμως πλημμύρισε η Ακρωτηρίου – Ζημιές σε σωληνώσεις από έργα ΦΩΤΟ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 20/10/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ