Κρήτη: 13χρονος δίνει μάχη για τη ζωή του – Είχε μόλις αγοράσει την τούρτα των γενεθλίων του

Μάχη για να κρατηθεί στη ζωή δίνει ο 13χρονος που τραυματίστηκε σοβαρά σε τροχαίο στις Βούτες Ηρακλείου το απόγευμα του Σαββάτου. Το αγόρι είχε πάει με τη μητέρα του να αγοράσουν τούρτα για τα γενέθλιά του, όταν το αυτοκίνητό τους συγκρούστηκε πλαγιομετωπικά με άλλο όχημα που οδηγούσε ένας 27χρονος.

Η σύγκρουση ήταν σφοδρή και χρειάστηκε η επέμβαση της Πυροσβεστικής για τον απεγκλωβισμό του παιδιού, το οποίο μεταφέρθηκε αρχικά στο Βενιζέλειο νοσοκομείο με βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής του, διακομίστηκε διασωληνωμένο στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παίδων του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου.

Σύμφωνα με την εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA», το τροχαίο σημειώθηκε λίγο μετά τις 7 το απόγευμα. Η μητέρα του παιδιού και ο οδηγός του δεύτερου οχήματος δεν τραυματίστηκαν σοβαρά και είναι καλά στην υγεία τους.

Οι αρχές ερευνούν τις συνθήκες του τροχαίου, ενώ το παιδί συνεχίζει να νοσηλεύεται σε κρίσιμη αλλά σταθερή κατάσταση στη ΜΕΘ Παίδων του ΠΑΓΝΗ.





Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



