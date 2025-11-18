Κρήτη: 60χρονος δέχτηκε πυροβολισμό μέσα στο σπίτι του ενώ κοιμόταν

Ένα περίεργο περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τρίτης στο Τυμπάκι Ηρακλείου, όταν 60χρονος πυροβολήθηκε μέσα στο σπίτι του την ώρα που κοιμόταν, υπό συνθήκες που διερευνώνται.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο άνδρας τραυματίστηκε από σκάγια στο χέρι και στην πλάτη. Αρχικά μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Μοιρών και στη συνέχεια διακομίστηκε στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο, συνοδεία γιατρού, για περαιτέρω αντιμετώπιση των τραυμάτων του.

Το συμβάν καταγράφηκε περίπου στις 5 τα ξημερώματα, προκαλώντας άμεση κινητοποίηση των αστυνομικών αρχών, οι οποίες έσπευσαν στο σημείο και διερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε ο πυροβολισμός.

Οι Αρχές εξετάζουν όλα τα πιθανά σενάρια και συνεχίζουν την έρευνα.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



