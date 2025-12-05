Κρήτη: Αυτοκίνητο έπεσε σε γκρεμό στον Αχεντριά – Απεγκλωβίστηκε 90χρονος συνοδηγός

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής στον Αχεντριά Ηρακλείου, όταν αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του και κατέληξε σε γκρεμό. Στο σημείο έσπευσαν πυροσβεστικές δυνάμεις που απεγκλώβισαν με ασφάλεια έναν 90χρονο συνοδηγό.

05 Δεκ. 2025
Συναγερμός σήμανε το πρωί της Παρασκευής στον Αχεντριά του δήμου Αρχανών Αστερουσίων, όταν αυτοκίνητο βγήκε εκτός δρόμου και κατρακύλησε σε γκρεμό. Ο οδηγός κατάφερε να βγει μόνος του και ειδοποίησε τις Αρχές, ενώ για τον 90χρονο συνοδηγό χρειάστηκε επιχείρηση απεγκλωβισμού από δέκα πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του cretapost.gr, ο οδηγός του οχήματος κατάφερε να βγει μόνος του και ειδοποίησε άμεσα τις Αρχές. Στο σημείο κινητοποιήθηκαν δέκα πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα, προκειμένου να απεγκλωβίσουν τον 90χρονο συνοδηγό.

Ο ηλικιωμένος είχε τις αισθήσεις του καθ’ όλη τη διάρκεια της επιχείρησης και, αφού ανασύρθηκε με ασφάλεια από το όχημα, παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για προληπτικούς ελέγχους.

