Κρήτη: Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε ο 40χρονος που είχε τραυματιστεί στο φαράγγι του Αμπά

Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε ο 40χρονος που είχε τραυματιστεί στο φαράγγι του Αμπά στην Κρήτη.

Σύμφωνα με πληροφορίες του flashnews.gr, ο άνδρας μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Χάρακα.

Υπενθυμίζεται ότι τραυματίστηκε την Κυριακή (7/12) όταν εκτελούσε κατάβαση του καταρράκτη Αμπά, στα Αστερούσια Όρη.

Ο άνδρας έχασε την ισορροπία του κάτω από άγνωστες συνθήκες, κατά την διάρκεια της διάβασης στις Τρεις Εκκλησιές και σήμερα, έπειτα από υπεράνθρωπες προσπάθειες άνδρες της ΕΜΑΚ τον ανέσυραν δίχως τις αισθήσεις του.

