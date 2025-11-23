Κρήτη: Εντοπισμός και διάσωση 25 μεταναστών ανοιχτά των Καλών Λιμένων

Επιχείρηση έρευνας και διάσωσης στήθηκε το βράδυ της 21ης Νοεμβρίου στη θαλάσσια περιοχή 23 ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά των Καλών Λιμένων, μετά από ενημέρωση του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης προς τις Λιμενικές Αρχές Καλών Λιμένων, Αγίας Γαλήνης και Κόκκινου Πύργου.

Οι 25 αλλοδαποί (23 άνδρες, 1 γυναίκα και 1 ανήλικος) περισυλλέχθηκαν από ένα δεξαμενόπλοιο (Δ/Ξ) σημαίας Μάλτας και στη συνέχεια μετεπιβιβάστηκαν σε ένα σκάφος της δύναμης FRONTEX. Ακολούθως, αποβιβάστηκαν με τη συνδρομή του ρυμουλκού (Ρ/Κ) “ΠΥΡΡΟΣ” Ν.Π. 2077 στους Καλούς Λιμένες και στη συνέχεια, μεταφέρθηκαν στο λιμάνι του Ηρακλείου, με τη συνοδεία στελεχών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ

Όπως κατέθεσαν οι διασωθέντες, είχαν αναχωρήσει το βράδυ της 19ης Νοεμβρίου από τις ακτές της Λιβύης, με προορισμό την Ελλάδα, καταβάλλοντας ποσά μεταξύ 13.000 και 14.000 λιβυκών δηναρίων για τη μεταφορά τους.

Σύλληψη δύο φερόμενων διακινητών

Το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηρακλείου, το οποίο έχει αναλάβει την προανάκριση, προχώρησε στη σύλληψη δύο αλλοδαπών —υπηκόων Νότιου Σουδάν— ηλικίας 16 και 20 ετών. Οι δύο νεαροί αναγνωρίστηκαν από τους υπόλοιπους μεταφερόμενους ως οι διακινητές.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για παραβίαση του άρθρου 83 του Ν. 3386/05 περί παράνομης εισόδου, του άρθρου 25 του Ν. 5038/23 περί διευκόλυνσης μεταφοράς αλλοδαπών, καθώς και των άρθρων 45 και 306 του Ποινικού Κώδικα περί συναυτουργίας και έκθεσης.

