Κρήτη: Εντυπωσιακός υδροστρόβιλος “συναντά” ουράνιο τόξο στον Πλακιά Ρεθύμνου ΒΙΝΤΕΟ

Ένα σπάνιο και μαγευτικό φαινόμενο καταγράφηκε το πρωί της Τρίτης στην Κρήτη, όπου υδροστρόβιλος και ουράνιο τόξο εμφανίστηκαν ταυτόχρονα στον ουρανό του Πλακιά Ρεθύμνου, δημιουργώντας ένα μοναδικό θέαμα.

11 Νοέ. 2025 11:30
Pelop News

Η φύση πρόσφερε ένα εντυπωσιακό θέαμα το πρωί της Τρίτης στον Πλακιά Ρεθύμνου, όταν ένας υδροστρόβιλος σχηματίστηκε στη θάλασσα και την ίδια στιγμή ένα φωτεινό ουράνιο τόξο έκανε την εμφάνισή του στον ορίζοντα. Οι δύο εικόνες ενώθηκαν σε ένα σπάνιο και εντυπωσιακό φυσικό σκηνικό, που κατέγραψε πολίτης της περιοχής.

Το φαινόμενο, που εντυπωσίασε τους κατοίκους, προκάλεσε θαυμασμό για την ομορφιά και τη δύναμη της φύσης. Αν και οι υδροστρόβιλοι θεωρούνται ασθενέστεροι από τους ανεμοστρόβιλους, μπορούν να εμφανίσουν ταχύτητες ανέμων που ξεπερνούν τα 100 χλμ/ώρα, πριν εξασθενήσουν και διαλυθούν καθώς πλησιάζουν τη στεριά.

Σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, η εμφάνιση υδροστρόβιλου οφείλεται κυρίως στη μεγάλη διαφορά θερμοκρασίας ανάμεσα στη θαλάσσια επιφάνεια και τα ανώτερα στρώματα της ατμόσφαιρας — συνθήκη που συχνά ευνοεί τη δημιουργία τέτοιων εντυπωσιακών φυσικών φαινομένων.

Το βίντεο από τον Πλακιά Ρεθύμνου κάνει ήδη τον γύρο του διαδικτύου, υπενθυμίζοντας πως η φύση μπορεί να συνδυάζει δύναμη και ποίηση στην ίδια στιγμή.
