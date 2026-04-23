Κρήτη: Επιχείρηση διάσωσης 60 μεταναστών νότια των Καλών Λιμένων

Επιχείρηση διάσωσης 60 μεταναστών νότια της Κρήτης. Περισυλλογή 41 μίλια από τους Καλούς Λιμένες.

23 Απρ. 2026 8:02
Pelop News

Επιχείρηση διάσωσης περίπου 60 μεταναστών στη νότια Κρήτη, μετά τον επιτυχή εντοπισμό και τη διάσωσή τους από τη θαλάσσια περιοχή νότια των Καλών Λιμένων. Η λέμβος στην οποία επέβαιναν εντοπίστηκε σε απόσταση 41 ναυτικών μιλίων από τις ακτές, ενεργοποιώντας άμεσα τους μηχανισμούς των αρμόδιων Αρχών.

 Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε υπό τον πλήρη συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ). Παρά την απόσταση από την ξηρά, οι καιρικές συνθήκες που επικρατούσαν στην περιοχή —βορειοδυτικοί άνεμοι εντάσεως 3 μποφόρ— κρίθηκαν ευνοϊκές, διευκολύνοντας το έργο των διασωστών και διασφαλίζοντας την ομαλή μεταφορά των ατόμων.

Όλοι οι επιβαίνοντες περισυλλέχθηκαν με ασφάλεια και κατευθύνθηκαν προς το λιμάνι των Καλών Λιμένων. Εκεί έχει ήδη προετοιμαστεί ο μηχανισμός υποδοχής, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η προβλεπόμενη καταγραφή των στοιχείων τους, καθώς και ο απαραίτητος ιατρικός έλεγχος για τη διαπίστωση της κατάστασης της υγείας τους.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 23.04.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ