Κρήτη: Εργαζόμενος κατέρρευσε και έπεσε σε άδεια πισίνα ξενοδοχείου στα Μάλια

Αναστάτωση προκλήθηκε το πρωί της Τετάρτης 29 Απριλίου σε ξενοδοχειακή μονάδα στα Μάλια της Κρήτης, όταν εργαζόμενος υπέστη ξαφνική αδιαθεσία την ώρα που βρισκόταν στον χώρο και έπεσε μέσα σε άδεια πισίνα.

Το περιστατικό σημειώθηκε κάτω από συνθήκες που ερευνώνται, με τον άνδρα να χάνει την ισορροπία του και να καταλήγει στην άδεια δεξαμενή από ύψος περίπου 2,5 μέτρων, προκαλώντας άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής, της ΕΜΑΚ και του ΕΚΑΒ.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο εργαζόμενος ένιωσε αδιαθεσία, με αποτέλεσμα να μην μπορέσει να κρατήσει την ισορροπία του. Η πτώση στην άδεια πισίνα προκάλεσε ανησυχία στους ανθρώπους του ξενοδοχείου, που ειδοποίησαν αμέσως τις Αρχές.

Άμεση επέμβαση από Πυροσβεστική και ΕΚΑΒ

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, της ΕΜΑΚ και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, καθώς υπήρξε ανάγκη συντονισμένης επιχείρησης για την ασφαλή ανάσυρση του άνδρα από τον χώρο της πισίνας.

Πρώτο έφτασε όχημα από τον Πυροσβεστικό Σταθμό Χερσονήσου, με τους πυροσβέστες να αναλαμβάνουν τον απεγκλωβισμό του τραυματισμένου εργαζόμενου. Αφού ολοκληρώθηκε η επιχείρηση, ο άνδρας παραδόθηκε στους διασώστες του ΕΚΑΒ.

Είχε ανακτήσει τις αισθήσεις του

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, όταν παραλήφθηκε από τους διασώστες, ο εργαζόμενος είχε ήδη ανακτήσει τις αισθήσεις του. Παρά το γεγονός αυτό, κρίθηκε αναγκαία η μεταφορά του στο νοσοκομείο, ώστε να υποβληθεί στις απαραίτητες εξετάσεις και να διαπιστωθεί η ακριβής κατάστασή του.

Η εξέλιξη αυτή έφερε ανακούφιση, καθώς η πτώση από τέτοιο ύψος σε άδειο χώρο θα μπορούσε να έχει προκαλέσει πολύ σοβαρότερο τραυματισμό.

Εξετάζονται οι συνθήκες του συμβάντος

Τα αίτια που οδήγησαν στο περιστατικό βρίσκονται υπό διερεύνηση, με τις πρώτες πληροφορίες να συνδέουν την πτώση με ξαφνική αδιαθεσία του εργαζόμενου.

Η υπόθεση εξετάζεται προκειμένου να αποσαφηνιστεί πλήρως τι ακριβώς προηγήθηκε, ενώ το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στην πορεία της υγείας του άνδρα μετά τη μεταφορά του στο νοσοκομείο.

Το περιστατικό στα Μάλια προκάλεσε έντονη αναστάτωση στην ξενοδοχειακή μονάδα, υπενθυμίζοντας πόσο γρήγορα μια ξαφνική αδιαθεσία μπορεί να εξελιχθεί σε σοβαρό συμβάν στον χώρο εργασίας.

