Κρήτη: Κινδύνευσε 14χρονος που λιποθύμησε στη θάλασσα

Άμεσα στο σημείο έφτασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ με γιατρό και διασώστες που έδωσαν τις πρώτες βοήθειες στο παιδί και το μετέφεραν προληπτικά στο ΠΑΓΝΗ.

15 Οκτ. 2025 16:13
Στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ηρακλείου μεταφέρθηκε ένα αγόρι 14 ετών, που κινδύνευσε στη θάλασσα. Το περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης 15/10 σε παραλία στην περιοχή Κοκκίνη Χάνι του Δήμου Χερσονήσου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του cretalive.gr, όλα ξεκίνησαν λίγο μετά τις 2 το μεσημέρι όταν ο 14χρονος βούτηξε στη θάλασσα αλλά για άγνωστη αιτία ο έχασε τις αισθήσεις του. Οι λουόμενοι να έσπευσαν να τον βοηθήσουν ενώ ειδοποίησαν και το ΕΚΑΒ.

