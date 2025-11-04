«Φρούριο» ο Αλικιανός για την κηδεία της Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη – Ανιχνευτές μετάλλων και σκύλοι της ΕΛΑΣ σε πλήρη δράση

Υπό ασφυκτικά μέτρα ασφαλείας πραγματοποιείται η κηδεία της Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη στα Βορίζια. Η ΕΛΑΣ έχει αναπτύξει ισχυρές δυνάμεις, ανιχνευτές μετάλλων και ειδικούς σκύλους, σε μια προσπάθεια να αποτραπούν νέες εντάσεις στη σκιά της αιματηρής βεντέτας που συγκλονίζει την Κρήτη.

04 Νοέ. 2025 13:47
Pelop News

Σε καθεστώς πρωτοφανούς επιφυλακής τελεί η Ελληνική Αστυνομία για την κηδεία της 56χρονης Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη, η οποία έχασε τη ζωή της στην αιματηρή συμπλοκή στα Βορίζια. Τα μέτρα ασφαλείας χαρακτηρίζονται από τις Αρχές «άνευ προηγουμένου», καθώς ανιχνευτής μετάλλων έχει τοποθετηθεί στην είσοδο του ναού, ενώ ειδικός σκύλος ανίχνευσης εκρηκτικών ερεύνησε διεξοδικά τον προαύλιο χώρο και το εσωτερικό της εκκλησίας.

Από νωρίς το πρωί, δεκάδες αστυνομικοί έχουν αναπτυχθεί περιμετρικά του Ιερού Ναού Τιμίου Σταυρού και στους γύρω δρόμους του χωριού, με σαφή εντολή να αποτραπεί οποιοδήποτε επεισόδιο ή απόπειρα οπλοκατοχής. Οι δυνάμεις της ΕΛΑΣ παραμένουν σε διαρκή επικοινωνία με την Αντιτρομοκρατική και την Ασφάλεια Κρήτης, ενώ η είσοδος των πολιτών στην εκκλησία επιτρέπεται μόνο μετά από έλεγχο.

Η σορός της 56χρονης νοσηλεύτριας από το Νοσοκομείο Χανίων μεταφέρθηκε το μεσημέρι στον ναό, όπου πλήθος κόσμου έχει συγκεντρωθεί για να την αποχαιρετήσει σε κλίμα βουβού θρήνου. Οι συγγενείς της ζητούν να τερματιστεί ο κύκλος του αίματος, τονίζοντας πως η Κρήτη δεν αντέχει άλλη βεντέτα.

Η ταφή της θα γίνει στο κοιμητήριο του Αλικιανού, δίπλα στον εκλιπόντα σύζυγό της.

Η ιατροδικαστική έκθεση επιβεβαιώνει πως ο θάνατος της 56χρονης οφείλεται σε κακώσεις θώρακα από βολή με πυροβόλο όπλο, χαρακτηρίζοντάς τον ρητά «ανθρωποκτονία». Το πόρισμα, που υπογράφεται από την αναπληρώτρια προϊσταμένη της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Κρήτης Ελένη Κρασανάκη, καταρρίπτει οριστικά τα αρχικά σενάρια περί ανακοπής, επιβεβαιώνοντας τις μαρτυρίες συγγενών που μιλούσαν από την πρώτη στιγμή για εν ψυχρώ δολοφονία.

Πηγή: protothema.gr
