Κρήτη: Με λευκά τριαντάφυλλα αποχαιρετούν τον 19χρονο Ραφαήλ στο Τυμπάκι ΦΩΤΟ

Σε κλίμα βαθιάς θλίψης και αβάσταχτου πόνου τελείται αυτή την ώρα στο Τυμπάκι Ηρακλείου η κηδεία του 19χρονου Ραφαήλ Γαλυφιανάκη, του οπλίτη που έχασε τραγικά τη ζωή του στη Ρόδο από έκρηξη χειροβομβίδας κατά τη διάρκεια άσκησης.

Ο Ιερός Ναός Αγίου Τίτου έχει γεμίσει από εκατοντάδες συγγενείς, φίλους, συμμαθητές και συγχωριανούς που κρατούν στα χέρια τους ένα λευκό τριαντάφυλλο για το τελευταίο αντίο στον νεαρό Ραφαήλ.

Έξω από τον ναό έχει παραταχθεί στρατιωτικό άγημα για την απόδοση τιμών.

Στην εξόδιο ακολουθία παρίστανται 0 Αρχηγός ΓΕΣ, αντιστράτηγος Γεώργιος Κωστίδης, ο διοικητής ΑΣΔΕΝ, αντιστράτηγος Δημήτριος Βακέντης, ο διοικητής 95 ΑΔΤΕ, υποστράτηγος Σπυρίδων Κογιάννης και διοικητής 44 ΣΔ, ταξίαρχος Θεόδωρος Δρακόπουλος

Επικήδειο εκφώνησε ο διοικητής του 95 ΤΥΠΕΘ, αντισυνταγματάρχης Αθανάσιος Τσιρώνης, όπου υπηρετούσε ο 19χρονος.

Στεφάνια έχουν αποστείλει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας και ο υφυπουργός Εθνικής Άμυνας Αθανάσιος Διαβάκης.

Με απόφαση του δημάρχου Φαιστού Γρηγόρη Νικολιδάκη, το Γυμνάσιο και το Λύκειο Τυμπακίου – τα σχολεία που φοίτησε ο Ραφαήλ – παρέμειναν κλειστά κατά την ώρα της κηδείας.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



