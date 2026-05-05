Κρήτη: Νέα δόνηση 4,2 Ρίχτερ ανοιχτά του Γούδουρα – Συνεχίζεται το μπαράζ σεισμών

Ακόμη ένας αισθητός σεισμός καταγράφηκε το πρωί της Τρίτης ανοιχτά του Γούδουρα Λασιθίου, με την Κρήτη να παραμένει στο επίκεντρο συνεχούς σεισμικής δραστηριότητας τις τελευταίες ημέρες.

Κρήτη: Νέα δόνηση 4,2 Ρίχτερ ανοιχτά του Γούδουρα – Συνεχίζεται το μπαράζ σεισμών
05 Μάι. 2026 10:58
Pelop News

Νέα σεισμική δόνηση σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης 5 Μαΐου στην Κρήτη, προκαλώντας νέα αναστάτωση στην ανατολική πλευρά του νησιού, σε μια περίοδο που η περιοχή του Γούδουρα Λασιθίου παραμένει σε διαρκή σεισμική εγρήγορση.

Σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, ο σεισμός είχε μέγεθος 4,2 Ρίχτερ και καταγράφηκε στις 10:20-10:21 το πρωί, με επίκεντρο στη θαλάσσια περιοχή 19 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Γούδουρα Λασιθίου. Το εστιακό βάθος υπολογίστηκε στα 8,6 χιλιόμετρα.

Η νέα δόνηση έρχεται να προστεθεί στη σεισμική ακολουθία που καταγράφεται τις τελευταίες ημέρες στην ίδια θαλάσσια ζώνη, όπου έχουν σημειωθεί επαναλαμβανόμενοι αισθητοί σεισμοί μετά την ισχυρή δόνηση των 5,7 Ρίχτερ που είχε καταγραφεί στις 24 Απριλίου ανοιχτά του Γούδουρα.

Διαβάστε επίσης: Θεσσαλονίκη: Σύλληψη 15χρονης για επίθεση σε 14χρονη στον Εύοσμο

Στο ίδιο επίκεντρο η ανησυχία

Το γεγονός ότι η νέα σεισμική δόνηση καταγράφηκε ξανά στην ίδια περιοχή ενισχύει την προσοχή με την οποία παρακολουθούν οι αρμόδιοι την εξέλιξη του φαινομένου, καθώς ο Γούδουρας και η ευρύτερη ζώνη του Λασιθίου βρίσκονται εδώ και ημέρες σε κατάσταση έντονης σεισμικής κινητικότητας.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί ζημιές ή τραυματισμοί από τη νέα δόνηση, ωστόσο η επανάληψη των σεισμών κρατά σε επιφυλακή κατοίκους και αρχές, ιδιαίτερα στις περιοχές της ανατολικής Κρήτης που έχουν νιώσει διαδοχικά χτυπήματα το τελευταίο διάστημα. Η εικόνα παραμένει υπό παρακολούθηση, με το ενδιαφέρον να στρέφεται στην πορεία της σεισμικής ακολουθίας το επόμενο διάστημα.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
11:25 Έλεγχοι σε Πάτρα και Κάτω Αχαΐα έφεραν συλλήψεις για ηρωίνη και παράνομη παραμονή
11:24 Για πέμπτη φορά ο τελικός στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο
11:17 Κοινωνικός Τουρισμός ΔΥΠΑ: H μάχη για τα 300.000 vouchers – Πότε ανακοινώνονται τα αποτελέσματα
11:14 Reuters: «ΗΠΑ και Ισραήλ δεν έχουν πλήξει τα πυρηνικά του Ιράν»
11:11 Αγρίνιο: Μπήκαν νύχτα στο ΚΤΕΟ και το διέλυσαν – Ξήλωσαν μέχρι και τα αλουμίνια ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ
11:10 Η Δημοκρατία σε αναστολή
11:03 Αυτό είναι το νέο ΔΣ του ΣΕΒΑΣ
11:01 Σκιάθος: Το κόλπο με τους ασυνόδευτους σάκους πρόδωσε κύκλωμα με 13 κιλά ναρκωτικών
11:00 Ερχονται «μπλόκα» για τα πατίνια
10:58 Κρήτη: Νέα δόνηση 4,2 Ρίχτερ ανοιχτά του Γούδουρα – Συνεχίζεται το μπαράζ σεισμών
10:53 ΣΥΡΙΖΑ Αχαΐας: Ο Θάνος Χριστακόπουλος νέος Συντονιστής της Νομαρχιακής Επιτροπής
10:53 Αντίδραση του Ιράν κατά των ΗΠΑ για επιθέσεις στα στενά του Ορμούζ
10:47 Λυκοθανάση: “Θα παίξει ρόλο η ψυχολογία”
10:39 Eurovision: Τι είπε ο Αργυρός για τον Akyla
10:31 ΙΟΒΕ: Κάμψη του οικονομικού κλίματος τον Απρίλιο, στην κορυφή της απαισιοδοξίας οι Έλληνες καταναλωτές
10:28 Η Θύελλα το παλεύει για παραμονή στη Γ’ Εθνική
10:24 Πρόβλεψη σοκ από το ΔΝΤ για το πετρέλαιο και σενάρια να φτάσει τα 125 δολάρια
10:20 Μητσοτάκης για Marfin: «Διαρκής προειδοποίηση απέναντι στην τυφλή βία και τον διχασμό»
10:14 Πού θα δείτε την σημερινή μονομαχία του Ολυμπιακού
10:05 Οι σημερινές προβλέψεις για όλα τα ζώδια
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 05.05.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ