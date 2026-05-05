Κρήτη: Νέα δόνηση 4,2 Ρίχτερ ανοιχτά του Γούδουρα – Συνεχίζεται το μπαράζ σεισμών

Νέα σεισμική δόνηση σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης 5 Μαΐου στην Κρήτη, προκαλώντας νέα αναστάτωση στην ανατολική πλευρά του νησιού, σε μια περίοδο που η περιοχή του Γούδουρα Λασιθίου παραμένει σε διαρκή σεισμική εγρήγορση.

Σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, ο σεισμός είχε μέγεθος 4,2 Ρίχτερ και καταγράφηκε στις 10:20-10:21 το πρωί, με επίκεντρο στη θαλάσσια περιοχή 19 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Γούδουρα Λασιθίου. Το εστιακό βάθος υπολογίστηκε στα 8,6 χιλιόμετρα.

Η νέα δόνηση έρχεται να προστεθεί στη σεισμική ακολουθία που καταγράφεται τις τελευταίες ημέρες στην ίδια θαλάσσια ζώνη, όπου έχουν σημειωθεί επαναλαμβανόμενοι αισθητοί σεισμοί μετά την ισχυρή δόνηση των 5,7 Ρίχτερ που είχε καταγραφεί στις 24 Απριλίου ανοιχτά του Γούδουρα.

Στο ίδιο επίκεντρο η ανησυχία

Το γεγονός ότι η νέα σεισμική δόνηση καταγράφηκε ξανά στην ίδια περιοχή ενισχύει την προσοχή με την οποία παρακολουθούν οι αρμόδιοι την εξέλιξη του φαινομένου, καθώς ο Γούδουρας και η ευρύτερη ζώνη του Λασιθίου βρίσκονται εδώ και ημέρες σε κατάσταση έντονης σεισμικής κινητικότητας.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί ζημιές ή τραυματισμοί από τη νέα δόνηση, ωστόσο η επανάληψη των σεισμών κρατά σε επιφυλακή κατοίκους και αρχές, ιδιαίτερα στις περιοχές της ανατολικής Κρήτης που έχουν νιώσει διαδοχικά χτυπήματα το τελευταίο διάστημα. Η εικόνα παραμένει υπό παρακολούθηση, με το ενδιαφέρον να στρέφεται στην πορεία της σεισμικής ακολουθίας το επόμενο διάστημα.

