Θεσσαλονίκη: Σύλληψη 15χρονης για επίθεση σε 14χρονη στον Εύοσμο

Στη σύλληψη μιας 15χρονης προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στη Θεσσαλονίκη, μετά από επεισόδιο βίας που σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής, 3 Μαΐου 2026, στην περιοχή του Ευόσμου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομικής έρευνας, η 15χρονη, ενεργώντας από κοινού με άλλα άτομα, επιτέθηκε σε μια 14χρονη κοπέλα. Οι δράστιδες άσκησαν σωματική βία στο θύμα, τραυματίζοντάς το ελαφρά, ενώ στη συνέχεια της αφαίρεσαν με τη βία το κινητό της τηλέφωνο.

Για το περιστατικό κινητοποιήθηκαν άμεσα αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κορδελιού – Ευόσμου. Μετά από αναζητήσεις, εντοπίστηκε η 15χρονη και συνελήφθη, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για την ταυτοποίηση και των υπόλοιπων εμπλεκομένων στην επίθεση.

Το περιστατικό έρχεται να προστεθεί στη μακρά λίστα φαινομένων νεανικής παραβατικότητας που απασχολούν έντονα τις τοπικές κοινωνίες και τις αρχές το τελευταίο διάστημα.

