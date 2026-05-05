Νέος Κόσμος-Παγκράτι: Δύο ανήλικοι μαχαιρώθηκαν μέσα σε λίγα λεπτά στη Γούβα

Δύο σοβαρά περιστατικά βίας σε βάρος ανηλίκων σημειώθηκαν το βράδυ της Δευτέρας στην περιοχή της Γούβας, μεταξύ Νέου Κόσμου και Παγκρατίου, προκαλώντας έντονη ανησυχία στις Αρχές.

Το πρώτο περιστατικό έγινε περίπου στις 22:00, στη συμβολή της Λεωφόρου Βουλιαγμένης με την οδό Ηλία Ηλιού. Ομάδα νεαρών, αποτελούμενη από τουλάχιστον δέκα άτομα, προσέγγισε τέσσερις συνομηλίκους τους. Μετά από λεκτική αντιπαράθεση που αφορούσε την περιοχή κατοικίας, η κατάσταση κλιμακώθηκε γρήγορα. Οι δράστες καταδίωξαν τα θύματα και ένας 15χρονος δέχτηκε πλήγματα με αιχμηρό αντικείμενο, πιθανότατα μαχαίρι, στον μηρό και την πλάτη.

Ο 15χρονος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία», όπου νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.

Λίγη ώρα αργότερα, στο ίδιο νοσοκομείο κατέφθασε και ένας 14χρονος, ο οποίος έφερε τραύματα στο κεφάλι και στα πλευρά. Όπως προέκυψε από την προανάκριση, ο 14χρονος είχε δεχθεί επίθεση σε κοντινή απόσταση, μόλις δύο στενά μακριά από το πρώτο περιστατικό, και πάλι μετά από λεκτική διαμάχη με ομάδα νεαρών.

Οι αστυνομικές Αρχές εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο τα δύο επεισόδια να συνδέονται, καθώς παρουσιάζουν σημαντικές ομοιότητες στον τρόπο δράσης. Στο πλαίσιο της έρευνας, συλλέγονται καταθέσεις από μάρτυρες και αναλύεται υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής. Μέχρι αυτή την ώρα έχουν ταυτοποιηθεί δύο άτομα που φέρονται να συμμετείχαν στις επιθέσεις, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται.

