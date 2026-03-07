Κρήτη: Νέες διασώσεις μεταναστών νότια του νησιού – Πάνω από 190 άτομα εντοπίστηκαν σε λέμβους

Η κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή φαίνεται να επηρεάζει ήδη τις μεταναστευτικές ροές προς την Ελλάδα, με την Κρήτη να βρίσκεται ξανά στο επίκεντρο νέων αφίξεων από θαλάσσης.

Τις τελευταίες ώρες βρίσκονται σε εξέλιξη επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης μεταναστών σε θαλάσσιες περιοχές νότια του νησιού, υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ).

Στις επιχειρήσεις συμμετέχουν πλωτά μέσα του Λιμενικού Σώματος, καθώς και εναέρια και θαλάσσια μέσα που συνδράμουν στον εντοπισμό και τη διάσωση των επιβαινόντων.

Διάσωση 94 μεταναστών ανοιχτά των Καλών Λιμένων

Στην πρώτη επιχείρηση, τις πρώτες πρωινές ώρες εντοπίστηκαν και διασώθηκαν 94 αλλοδαποί που επέβαιναν σε λέμβο στη θαλάσσια περιοχή 14 ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά των Καλών Λιμένων, στη νότια Κρήτη.

Στο σημείο έσπευσε πλωτό σκάφος του Λιμενικού Σώματος, το οποίο είχε τη συνδρομή δεξαμενόπλοιου με σημαία Λιβερίας που έπλεε στην περιοχή.

Σημαντική ήταν και η συμβολή μη επανδρωμένου αεροσκάφους (drone) της Frontex, το οποίο εντόπισε και παρακολουθούσε τη λέμβο μέχρι την ολοκλήρωση της επιχείρησης.

Οι 94 διασωθέντες μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης, όπου τους παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.

Δεύτερη επιχείρηση νότια της Γαύδου

Λίγες ώρες νωρίτερα είχε προηγηθεί ακόμη μία επιχείρηση διάσωσης στη θαλάσσια περιοχή νότια της Γαύδου.

Στην περίπτωση αυτή εντοπίστηκαν και διασώθηκαν περίπου 103 αλλοδαποί, οι οποίοι επέβαιναν σε δύο διαφορετικές λέμβους.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν ένα ναυαγοσωστικό σκάφος, ένα πλωτό μέσο του Λιμενικού Σώματος, εναέριο μέσο της Frontex, καθώς και τρία παραπλέοντα πλοία που συνέδραμαν στην επιχείρηση.

Οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της Χώρας Σφακίων.

Ανησυχία για αύξηση των ροών

Οι πρόσφατες επιχειρήσεις ενισχύουν τις ανησυχίες για ενδεχόμενη αύξηση των μεταναστευτικών ροών προς την Κρήτη, καθώς η γεωπολιτική κρίση στη Μέση Ανατολή δημιουργεί νέες πιέσεις στα θαλάσσια σύνορα της χώρας.

Οι αρχές παρακολουθούν στενά την κατάσταση, ενώ οι επιχειρήσεις επιτήρησης και διάσωσης στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή συνεχίζονται με αυξημένη ένταση.

