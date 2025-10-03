Κρήτη: Νεκρός 26χρονος Βούλγαρος σε τροχαίο

Τροχαίο δυστύχημα με θύμα έναν 26χρονο με καταγωγή από τη Βουλγαρία σημειώθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής στην Κρήτη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το αυτοκίνητο με οδηγό τον 26χρονο ανατράπηκε στην αριστερή πλευρά του δρόμου, με αποτέλεσμα ο νεαρός να τραυματιστεί θανάσιμα.

Παρά τις προσπάθειες των γιατρών στο νοσοκομείο στο οποίο μεταφέρθηκε, ο 26χρονος υπέκυψε στα τραύματά του δύο ώρες αργότερα.

Μαζί του στο αυτοκίνητο ήταν η 25χρονη φίλη του επίσης βουλγαρικής καταγωγής, η οποία τραυματίστηκε.

Όπως αναφέρει το cretalive.gr, ο 26χρονος δεν φορούσε ζώνη ασφαλείας

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



