Κρήτη: Νεκρός 26χρονος Βούλγαρος σε τροχαίο

Μαζί του στο αυτοκίνητο ήταν η 25χρονη φίλη του επίσης βουλγαρικής καταγωγής, η οποία τραυματίστηκε.

03 Οκτ. 2025 13:08
Pelop News

Τροχαίο δυστύχημα με θύμα έναν 26χρονο με καταγωγή από τη Βουλγαρία σημειώθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής στην Κρήτη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το αυτοκίνητο με οδηγό τον 26χρονο ανατράπηκε στην αριστερή πλευρά του δρόμου, με αποτέλεσμα ο νεαρός να τραυματιστεί θανάσιμα.

Παρά τις προσπάθειες των γιατρών στο νοσοκομείο στο οποίο μεταφέρθηκε, ο 26χρονος υπέκυψε στα τραύματά του δύο ώρες αργότερα.

Όπως αναφέρει το cretalive.gr, ο 26χρονος δεν φορούσε ζώνη ασφαλείας
