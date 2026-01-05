Κρήτη: Νεκρός 34χρονος στην Ανώπολη Ηρακλείου μετά από έκρηξη καυστήρα

Το περιστατικό σημειώθηκε εντός του οικισμού και προκάλεσε άμεση κινητοποίηση των Αρχών. Στο σημείο έσπευσαν δύο οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας καθώς και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ωστόσο για τον άτυχο άνδρα ήταν ήδη αργά.

Κρήτη: Νεκρός 34χρονος στην Ανώπολη Ηρακλείου μετά από έκρηξη καυστήρα
05 Ιαν. 2026 12:30
Pelop News

Τραγωδία εκτυλίχθηκε παραμονή του εορτασμού των Θεοφανίων στον Δήμο Χερσονήσου, όπου ένας 34χρονος άνδρας έχασε τη ζωή του έπειτα από έκρηξη καυστήρα σε κατοικία στην περιοχή της Ανώπολης.

Το περιστατικό σημειώθηκε εντός του οικισμού και προκάλεσε άμεση κινητοποίηση των Αρχών. Στο σημείο έσπευσαν δύο οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας καθώς και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ωστόσο για τον άτυχο άνδρα ήταν ήδη αργά.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο 34χρονος ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του και διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Τα ακριβή αίτια της έκρηξης παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστα, με τις αρμόδιες υπηρεσίες να έχουν ξεκινήσει έρευνα προκειμένου να διαπιστωθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το θανατηφόρο συμβάν.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
14:08 Κλειστό έως 9 Ιανουαρίου το Τμήμα Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου Αιγιαλείας
14:00 Πάτρα: Ε-ΚΤΕΛ-ούνται υποδειγματικά – Υψηλού επιπέδου τα δρομολόγια στον νέο σταθμό του Υπεραστικού ΚΤΕΛ
13:51 Πάτρα: Στον Εισαγγελέα οι ιδιοκτήτες του καταστήματος για το φονικό – Ένταση και αυξημένα μέτρα ασφαλείας στο Δικαστικό Μέγαρο
13:42 Με λαμπρότητα ο εορτασμός των Θεοφανείων στον Δήμο Δυτικής Αχαΐας
13:34 Κώστας Τσιάρας: Κατανοούμε τα αιτήματα των αγροτών, ικανοποιούμε την πλειονότητά τους
13:26 Γαλλία: Καταδικάστηκαν 10 άτομα που διέδιδαν ότι γεννήθηκε άνδρας η Μπριζίτ Μακρόν
13:18 Τραγωδία στο Κραν Μοντανά – Φουντώνει η οργή στην Ελβετία: «Γιατί το ζευγάρι ιδιοκτητών του μπαρ είναι ελεύθερο;»
13:10 Σύλληψη για διατάραξη κοινής ησυχίας στην Πάτρα
13:02 Πάτρα: Αλλαγή μορφής στο Veso Mare – Νέα εποχή για έναν χώρο-ορόσημο της πόλης
12:54 Δημήτρης Γιαννακόπουλος: Προσπαθώ να φέρω εις πέρας μια μεγάλη μεταγραφή, θα έφερνα τον Τζόρνταν αν χρειαζόταν
12:46 Συλλήψεις για κλοπές σε Κάτω Αχαΐα και Σαγέικα
12:39 Πάτρα: Καρέ καρέ το βίντεο με το φονικό σε κέντρο διασκέδασης, τα θανάσιμα χτυπήματα στον 30χρονο
12:38 O Mεντβέντεφ προτείνει την απαγωγή του Μερτς: «Θα μπορούσε να είναι μια εξαιρετική ανατροπή»
12:30 Κρήτη: Νεκρός 34χρονος στην Ανώπολη Ηρακλείου μετά από έκρηξη καυστήρα
12:22 Στον Άρη ο Κώστας Αντετοκούνμπο, δανεικός από τον Ολυμπιακό
12:14 Χατζηδάκης για αγρότες: Είμαστε ανοιχτοί σε διάλογο αλλά υπάρχουν νόμοι που προβλέπουν πρόστιμα
12:06 Ο ΝΟΠ κλείνει άμεσα ξένο παίκτη
12:00 Πάτρα: Σε πλήρη εξέλιξη οι έρευνες για το θάνατο του Κώστα Μπασιλάρη – Αναζητούνται τρία άτομα
11:51 Κυρανάκης: Τα συστήματα της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας είναι απαρχαιωμένα, το γνωρίζουμε, αυτά παραλάβαμε
11:42 Ολυμπιακός: Ανακοίνωσε τον Ταϊρίκ Τζόουνς με συμβόλαιο 2,5 χρόνων
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 05/01/2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ