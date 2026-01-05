Κρήτη: Νεκρός 34χρονος στην Ανώπολη Ηρακλείου μετά από έκρηξη καυστήρα

Τραγωδία εκτυλίχθηκε παραμονή του εορτασμού των Θεοφανίων στον Δήμο Χερσονήσου, όπου ένας 34χρονος άνδρας έχασε τη ζωή του έπειτα από έκρηξη καυστήρα σε κατοικία στην περιοχή της Ανώπολης.

Το περιστατικό σημειώθηκε εντός του οικισμού και προκάλεσε άμεση κινητοποίηση των Αρχών. Στο σημείο έσπευσαν δύο οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας καθώς και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ωστόσο για τον άτυχο άνδρα ήταν ήδη αργά.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο 34χρονος ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του και διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Τα ακριβή αίτια της έκρηξης παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστα, με τις αρμόδιες υπηρεσίες να έχουν ξεκινήσει έρευνα προκειμένου να διαπιστωθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το θανατηφόρο συμβάν.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



