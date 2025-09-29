Κρήτη: Πεντάχρονο παιδί διασωληνώθηκε μετά από παράσυρση στον Άγιο Νικόλαο

Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται ένα 5χρονο παιδί στη ΜΕΘ Παίδων του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου, έπειτα από τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε την Κυριακή σε κεντρική περιοχή του Αγίου Νικολάου στο Λασίθι.

Στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, που μετέφερε το παιδί στο νοσοκομείο της περιοχής. Εκεί οι γιατροί διαπίστωσαν σοβαρά τραύματα και κατάγματα, κρίνοντας απαραίτητη τη μεταφορά του στο ΠΑΓΝΗ, όπου διασωληνώθηκε και εισήχθη στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παίδων.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



