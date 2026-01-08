Κρήτη: Πήραν προθεσμία οι γονείς που κατηγορούνται ότι βίαζαν και κακοποιούσαν τα δύο παιδιά τους

Σε δηλώσεις τους οι συνήγοροι υπεράσπισης του ζευγαριού που ζει σε χωριό του Δήμου Φαιστού, πατέρας και μητέρα ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν αύριο Παρασκευή στη 1.00 το μεσημέρι η 42χρονη και τη Δευτέρα 12/1 στις 11.00 το πρωί ο 54χρονος.

08 Ιαν. 2026 15:14
Pelop News

Στα δικαστήρια Ηρακλείου οδηγήθηκαν νωρίτερα το μεσημέρι, ο 54χρονος που κατηγορείται για βιασμό και γενετήσιες πράξεις με τις δύο κόρες του αλλά και η 42χρονη μητέρα τους, που σύμφωνα με την καταγγελία που έγινε από συγγενικό πρόσωπο, τους ασκούσε ενδοοικογενειακή βία.

Σύμφωνα με τους δικηγόρους τους, Λευτέρη Κάρτσωνα και Γιάννη Χατζηδάκη, αρνούνται μετ’ επιτάσεως τις κατηγορίες που τους αποδίδονται. Μεταξύ των κατηγοριών είναι συγκεκριμένα βιασμός ανηλίκου κατ΄εξακολούθηση, γενετήσιες πράξεις με ανήλικο και ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη.

«Οι κατηγορίες στερούνται οποιουδήποτε αποδεικτικού ερείσματος» ανέφερε ο δικηγόρος Λευτέρης Κάρτσωνας, που συμπλήρωσε ότι υπάρχουν αδιάσειστα στοιχεία που αποδεικνύουν πως οι κατηγορίες είναι υποβολιμαίες, «λόγω της ψυχολογικής ευαλωτότητας των παιδιών» και πως «υπάρχουν μάρτυρες που θα πιστοποιήσουν και θα καταλύσουν τις αποδιδόμενες κατηγορίες».

