Κρήτη: Σε λειτουργία 16 σταθμοί απολύμανσης οχημάτων για την αποτροπή της ευλογιάς των προβάτων

Με στόχο να αποτραπεί η είσοδος και η διάδοση της ευλογιάς των προβάτων στην Κρήτη, η Περιφέρεια Κρήτης συνεχίζει την εφαρμογή έκτακτων μέτρων βιοασφάλειας, μεταξύ των οποίων και οι απολυμάνσεις οχημάτων που κινούνται στο οδικό δίκτυο του νησιού.

Τα μέτρα επικεντρώνονται κυρίως στους επαγγελματίες που εμπλέκονται στην αλυσίδα της κτηνοτροφικής δραστηριότητας, όπως μεταφορείς ζώντων ζώων, γάλακτος και ζωοτροφών.

Στο πλαίσιο των παρεμβάσεων αυτών, από την Τρίτη 3 Μαρτίου έχει ξεκινήσει η εγκατάσταση και λειτουργία απολυμαντικών σταθμών σε συνολικά 16 σημεία του οδικού δικτύου της Περιφέρειας Κρήτης.

Οι σταθμοί λειτουργούν καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή, κατά τις ώρες 07:00 έως 14:00, προκειμένου να εξυπηρετούν τους κτηνοτρόφους και τους επαγγελματίες του κλάδου.

Οι παραγωγοί από κάθε Περιφερειακή Ενότητα μπορούν να διέρχονται από τα συγκεκριμένα σημεία, ώστε να πραγματοποιείται απολύμανση των οχημάτων τους, περιορίζοντας τον κίνδυνο μεταφοράς του ιού.

Όπως επισημαίνεται από την Περιφέρεια Κρήτης, η απόφαση αυτή κρίθηκε απολύτως αναγκαία, καθώς στην ηπειρωτική Ελλάδα καταγράφεται σημαντική έξαρση της νόσου.

Η ευλογιά των προβάτων αποτελεί ιδιαίτερα επικίνδυνη ασθένεια για το ζωικό κεφάλαιο, με σοβαρές επιπτώσεις τόσο στην κτηνοτροφική παραγωγή όσο και στη βιωσιμότητα των εκμεταλλεύσεων, γεγονός που καθιστά απαραίτητη τη λήψη αυστηρών προληπτικών μέτρων.

