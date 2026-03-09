Κρήτη: Σε λειτουργία 16 σταθμοί απολύμανσης οχημάτων για την αποτροπή της ευλογιάς των προβάτων

Σε αυξημένη επιφυλακή βρίσκεται η Περιφέρεια Κρήτης λόγω της έξαρσης της ευλογιάς των προβάτων στην ηπειρωτική Ελλάδα. Στο πλαίσιο των μέτρων πρόληψης, έχουν τεθεί σε λειτουργία απολυμαντικοί σταθμοί σε σημεία του οδικού δικτύου του νησιού.

Κρήτη: Σε λειτουργία 16 σταθμοί απολύμανσης οχημάτων για την αποτροπή της ευλογιάς των προβάτων
09 Μαρ. 2026 13:16
Pelop News

Με στόχο να αποτραπεί η είσοδος και η διάδοση της ευλογιάς των προβάτων στην Κρήτη, η Περιφέρεια Κρήτης συνεχίζει την εφαρμογή έκτακτων μέτρων βιοασφάλειας, μεταξύ των οποίων και οι απολυμάνσεις οχημάτων που κινούνται στο οδικό δίκτυο του νησιού.

Τα μέτρα επικεντρώνονται κυρίως στους επαγγελματίες που εμπλέκονται στην αλυσίδα της κτηνοτροφικής δραστηριότητας, όπως μεταφορείς ζώντων ζώων, γάλακτος και ζωοτροφών.

Στο πλαίσιο των παρεμβάσεων αυτών, από την Τρίτη 3 Μαρτίου έχει ξεκινήσει η εγκατάσταση και λειτουργία απολυμαντικών σταθμών σε συνολικά 16 σημεία του οδικού δικτύου της Περιφέρειας Κρήτης.

Οι σταθμοί λειτουργούν καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή, κατά τις ώρες 07:00 έως 14:00, προκειμένου να εξυπηρετούν τους κτηνοτρόφους και τους επαγγελματίες του κλάδου.

Οι παραγωγοί από κάθε Περιφερειακή Ενότητα μπορούν να διέρχονται από τα συγκεκριμένα σημεία, ώστε να πραγματοποιείται απολύμανση των οχημάτων τους, περιορίζοντας τον κίνδυνο μεταφοράς του ιού.

Όπως επισημαίνεται από την Περιφέρεια Κρήτης, η απόφαση αυτή κρίθηκε απολύτως αναγκαία, καθώς στην ηπειρωτική Ελλάδα καταγράφεται σημαντική έξαρση της νόσου.

Η ευλογιά των προβάτων αποτελεί ιδιαίτερα επικίνδυνη ασθένεια για το ζωικό κεφάλαιο, με σοβαρές επιπτώσεις τόσο στην κτηνοτροφική παραγωγή όσο και στη βιωσιμότητα των εκμεταλλεύσεων, γεγονός που καθιστά απαραίτητη τη λήψη αυστηρών προληπτικών μέτρων.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
17:18 Στη Σούδα ο Μακρόν, τον υποδέχεται ο Δένδιας
17:16 Μυστράς: Η επιβλητική καστροπολιτεία
17:12 Τον λήστεψαν, τον ξυλοκόπησαν και του πήραν το διαβατήριο!
17:08 ΠΑΟΚ: Κλείνει εντός εβδομάδας η συμφωνία για το Καυτανζόγλειο
17:00 Πάτρα – Καταγγελία Γονέων για Ειδικό Σχολείο Αυτισμού: «Προστατεύστε τα παιδιά μας»
16:52 Ενίσχυση του ΕΣΥ: Νέες προσλήψεις γιατρών και μέτρα στήριξης νοσοκομείων – Προκήρυξη σε 20 μέρες
16:44 Θεσσαλονίκη: Προφυλακίστηκε ο 28χρονος που ανάγκαζε 13χρονη να του στέλνει γυμνές φωτογραφίες και βίντεο
16:36 Κομισιόν: Η Ευρώπη ασφαλής στον εφοδιασμό ενέργειας παρά την κρίση στη Μέση Ανατολή
16:31 Γιώργος Χρονάς: «Οι λέξεις είναι δωρεάν, αλλά είναι και ακριβές» – Μια βραδιά στην Πάτρα για την αυτοβιογραφία και την ποίησή του
16:28 Κάποια φωτεινά παραδείγματα
16:20 Νέα στοιχεία για απόπειρες δολοφονίας Τραμπ με εμπλοκή Ιράν – Οι Φρουροί της Επανάστασης στρατολογούσαν «ομάδες θανάτου»
16:12 Καταγγελίες στα social media για εκφοβισμό μετά τον θάνατο καθηγήτριας στη Θεσσαλονίκη
16:04 Πάτρα – Ανάπλαση Κάτω Πόλης: Ολοκληρώνεται ο πεζόδρομος της Κανάρη – Ποια τα επόμενα μέτωπα
15:56 Μακρόν: «Όταν επιτίθεται κάποιος στην Κύπρο επιτίθεται σε όλη την Ευρώπη»
15:48 Αίτημα του Συλλόγου Μηχανικών Αιγιαλείας και Καλαβρύτων για παράταση αδειών σεισμόπληκτων κτιρίων
15:40 Στρατηγική πυξίδα με καθαρές γραμμές και εθνική ευθύνη
15:27 Προειδοποίηση Μητσοτάκη για ασύμμετρες απειλές λόγω πολέμου – Τι είπε ο Μακρόν και ο Χριστοδουλίδης μετά την τριμερή στην Πάφο
15:24 Χρηματιστήριο Αθηνών: Νέα πτώση με απώλειες 1,5% για τον Γενικό Δείκτη
15:23 Θοδωρής Νικολάου: «Δεν νοείται ερμηνεία χωρίς τεχνική και συναίσθημα» – Ο Πατρινός ερμηνευτής μιλά για την «Ζωή εκτός οθόνης»
15:16 Κατάρ, Σαουδική Αραβία και Μπαχρέιν μειώνουν την παραγωγή πετρελαίου λόγω ιρανικών επιθέσεων
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 09.03.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ