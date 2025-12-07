Κρήτη: Στη φυλακή 17χρονος μαθητής που πουλούσε ναρκωτικά σε σχολείο

Οι αστυνομικοί προχώρησαν στην σύλληψη της 52χρονης μητέρας του με την κατηγορία της παραμέλησης ανηλίκου.

Κρήτη: Στη φυλακή 17χρονος μαθητής που πουλούσε ναρκωτικά σε σχολείο
07 Δεκ. 2025 19:41
Pelop News

Τον δρόμο για τη φυλακή πήρε ο 17χρονος μαθητής που συνελήφθη το πρωί της Πέμπτης 4 Δεκεμβρίου με 20 γραμμάρια χασίς ενώ ετοιμαζόταν να μπει στο σχολείο του για μάθημα, στην ευρύτερη περιοχή του Αγίου Νικολάου στην Κρήτη.

Η έρευνα ήταν στοχευμένη καθώς υπήρχαν πληροφορίες ότι ο 17χρονος μαθητής διακινεί ποσότητες χασίς σε άλλους ανήλικους στο σχολείο στην Κρήτη.

Σύμφωνα με πληροφορίες του patris.gr, όλα συνέβησαν χθες το πρωί (06/12) όταν αστυνομικοί της Ασφάλειας Αγίου Νικολάου – μετά από στοιχεία που είχαν σε βάρος του 17χρονου μαθητή – τον εντόπισαν την ώρα που έμπαινε στο σχολείο που φοιτά και προχώρησαν σε σωματικό έλεγχο.

Τότε, διαπίστωσαν πως έφερε πάνω του 23 γραμμάρια χασίς, 555 ευρώ σε μετρητά και ένα κινητό τηλέφωνο.

Στη συνέχεια οι αρχές πραγματοποίησαν έρευνα στο σπίτι του και στους γύρω χώρους και βρήκαν έναν χώρο στο πάρκιγνκ όπου χρησιμοποιούνταν από τον 17χρονο μαθητή ως «καβάτζα».

Εκεί βρήκαν και κατάσχεσαν συνολικά: κοντά στα 2 κιλά χασίς, 2,1 γραμμάρια κοκαΐνης, 27.710 ευρώ σε μετρητά, μία ζυγαριά και ένα μαχαίρι.

Συνελήφθη η μητέρα του, αναζητείται ο πατέρας του

Οι αστυνομικοί προχώρησαν στην σύλληψη της 52χρονης μητέρας του με την κατηγορία της παραμέλησης ανηλίκου.

Παράλληλα, αναζητείται και ο 52χρονος πατέρας του καθώς σε βάρος του έχει σχηματιστεί δικογραφία ενώ εξετάζεται και αν εμπλέκεται στην υπόθεση.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
23:58 Η Οργανωτική Επιτροπή του Μουντιάλ 2026 αφιερώνει την αναμέτρηση Αίγυπτος – Ιράν στην ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα!
23:39 Αλεξάνδρεια: Βρέθηκε στον βυθό σκάφος αναψυχής που βούλιαξε πριν 2.000 χρόνια! ΒΙΝΤΕΟ
23:21 «16 χρόνια που έφυγε ο Μανώλης μας για τους ουρανούς»! Συγκινεί ο σχεδιαστής Ερωτόκριτος για τον γιο του
23:01 Μουρτζούκου: Ζητά να ακυρωθεί η προδικασία για τον θάνατο του Παναγιωτάκη
22:55 Καρδιά: Ποιοι ασθενείς διατρέχουν έως και 7 φορές υψηλότερο κίνδυνο να «φύγουν» ξαφνικά!
22:50 Καλύβια Αττικής: Ελεγχόμενη έκρηξη, εντοπίστηκε εμπρηστικός μηχανισμός
22:45 Γκατσίνοβιτς: Βαρύ διάστρεμμα με μερική ρήξη συνδέσμων στο ΑΕΚ-Ατρόμητος
22:35 Τσιτσιπάς: Ο λόγος που ακόμη δεν το έχει παραδώσει το δίπλωμά του στην αστυνομία
22:30 Η συνάντηση Σίσι και Χαφτάρ στο Κάιρο για την οριοθέτηση ΑΟΖ μεταξύ Αιγύπτου και Λιβύης
22:20 Τα Αραχωβίτικα/Ακταίο πήραν το ντέρμπι με τον Κεραυνό, τι συνέβη στη 10η αγωνιστική της Α1 ΕΣΚΑ-Η, ΦΩΤΟ
22:10 «Ζητάμε συγγνώμη από τους αστυνομικούς» λέει ο πρόεδρος Κτηνοτροφικού Συλλόγου Χανιών
22:00 Τρομερό ντεμπούτο Σμιθ, σούπερ Παρασκευόπουλος, σπουδαίο «διπλό» του Κόροιβου
21:51 Παραμένει κλειστή η Νέα Εθνική οδός στο ύψος της Κ. Αχαΐας
21:41 Άγιος Στέφανος: Στις φυλακές βρέθηκαν 8 αυτοσχέδια μαχαίρια, συνελήφθη 30χρονος κρατούμενος αιγυπτιακής καταγωγής
21:31 «Κάθε ημέρα καταγράφεται σημαντική βελτίωση της κατάστασής του», αισιοδοξία για τον 18χρονο Μάριο
21:20 Περίπατος για την Αχαϊκή με πρωταγωνιστή τον Κουλούρη
21:11 Τραμπ: Αποφάσισε να κάνει τα γενέθλιά του «εθνική επέτειο»!
21:00 Τα νέα δεδομένα με τους αγρότες, τα αιτήματά τους και ποια είναι τα μέτρα που συζητά η Κυβέρνηση
20:50 Σαμαράς: Αυτοί που βρίσκονται στα μπλόκα δεν κερδίζουν κάθε τόσο το Τζόκερ
20:41 Νίκη Παναιτωλικού στις Σέρρες και αγγίζει τα play-offs!
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 09/12/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ