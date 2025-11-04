Κρήτη: Σύγκρουση των ΜΑΤ με διαδηλωτές σε συγκέντρωση κατά του κρουαζιερόπλοιου με Ισραηλινούς ΒΙΝΤΕΟ

Επεισόδια εκτυλίχθηκαν το πρωί της Τρίτης (4/11) στο λιμάνι της Σούδας στα Χανιά, όταν πολλοί πολίτες συγκεντρώθηκαν στην πλατεία για να διαμαρτυρηθούν για την άφιξη Ισραηλινών τουριστών με τον κρουαζιερόπλοιο Crown Iris.

Στην είσοδο του λιμανιού είχαν παραταχθεί από το πρωί αστυνομικές δυνάμεις που απέτρεψαν στους διαδηλωτές να μπουν στον χώρο.

Το κάλεσμα για την κινητοποίηση αλληλεγγύης στους Παλαιστίνιους έγινε από της ΕΛΜΕ, τον ΣΕΠΕ και άλλα σωματεία. Οι διαδηλωτές, κρατώντας παλαιστινιακές σημαίες, φώναζαν συνθήματα κατά του κράτους του Ισραήλ και υπέρ των Παλαιστινίων.

Επίσης, κρατούσαν πανό, τα οποία έγραφαν: «καμία γωνία του κόσμου δεν είναι ελεύθερη χωρίς ελεύθερη Παλαιστίνη» και «ανεπιθύμητοι οι ισραηλινοί τουρίστες. free palestine».

Όταν οι Ισραηλινοί αποβιβάστηκαν από το κρουαζιερόπλοιο και ετοιμάστηκαν να επιβιβαστούν στα λεωφορεία που τους περίμεναν σημειώθηκε ένταση με τις αστυνομικές δυνάμεις να διαλύουν τους διαδηλωτές.

Την ώρα που έβγαιναν τα λεωφορεία με τους τουρίστες, κάποιοι από τους διαδηλωτές πέταξαν μπογιές στα οχήματα.

Σε βίντεο του zarpanews.gr, αποτυπώνονται οι αστυνομικοί να τους κυνηγούν στην πλατεία, ενώ παράλληλα χρησιμοποιούν βομβίδες κρότου λάμψης προκειμένου να τους απωθήσουν.

Σε ένα σημείο ρίχνουν στο έδαφος δύο γυναίκες, οι οποίες συνελήφθησαν. Η μία από αυτές φαίνεται να παρακαλάει τους άνδρες των ΜΑΤ για την άλλη διαδηλώτρια, φωνάζοντας ότι «Έχει την καρδιά της. Είμαστε οι δάσκαλοι των παιδιών σας».

