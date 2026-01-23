Κρήτη: Συναγερμός στο Ηράκλειο, έρευνες για τον εντοπισμό 17χρονης που εξαφανίστηκε από δομή ανηλίκων

Έντονος συναγερμός έχει σημάνει στις αστυνομικές αρχές του Ηρακλείου Κρήτης για τον εντοπισμό 17χρονης κοπέλας που εξαφανίστηκε αιφνιδιαστικά από τη δομή φιλοξενίας ανηλίκων όπου διέμενε.

Σύμφωνα με πληροφορίες του patris.gr, η νεαρή αγνοείται από το μεσημέρι της Τετάρτης (22 Ιανουαρίου 2026). Η υπεύθυνη της δομής, αφού προχώρησε σε άκαρπες αναζητήσεις για αρκετές ώρες, μετέβη στο Αστυνομικό Τμήμα Ηρακλείου και δήλωσε επίσημα την εξαφάνιση της 17χρονης.

Αμέσως μετά την καταγγελία, οι αστυνομικοί ξεκίνησαν εκτεταμένες έρευνες σε όλη την ευρύτερη περιοχή του Ηρακλείου, εξετάζοντας κάθε πιθανό στοιχείο και διαδρομή που θα μπορούσε να οδηγήσει στον εντοπισμό της ανήλικης.

Οι Αρχές καλούν όποιον έχει οποιαδήποτε πληροφορία για την 17χρονη να επικοινωνήσει άμεσα με το Αστυνομικό Τμήμα Ηρακλείου.

