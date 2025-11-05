Κρήτη: Συνελήφθη ο γαμπρός του Φανούρη Καργάκη στα Βορίζια

Οι αστυνομικοί του φόρεσαν χειροπέδες επικαλούμενοι τη νομοθεσία περί όπλων.

05 Νοέ. 2025 15:16
Στη σύλληψη του γαμπρού του 39χρονου Φανούρη Καργάκη, ο οποίος σκοτώθηκε το Σάββατο στα Βορίζια στη διάρκεια ανταλλαγής πυροβολισμών, προχώρησαν οι αστυνομικές Αρχές.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η σύλληψη προέκυψε καθώς σε μια σπηλιά έξω από το χωριό και σε ένα κομμάτι γης που είναι δικής του ιδιοκτησίας, εντοπίστηκαν μια καραμπίνα και φυσίγγια.

Έτσι, οι αστυνομικοί του φόρεσαν χειροπέδες επικαλούμενοι τη νομοθεσία περί όπλων.
