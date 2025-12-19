Κριτική Αυτιά για Παππά: «Δεν υπάρχουν celebrity ευρωβουλευτές

Ο ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Γιώργος Αυτιάς, σχολιάσε την επίθεση του Νίκου Παππά στον δημοσιογράφο Νίκο Γιαννόπουλο, σημειώνοντας πως «η δύναμη του ανθρώπου είναι η πειθώ και όχι να ξεσπάει σε βίαιες κινήσεις».

Για την επιλογή του Νίκου Παππά βάσει της δημοφιλίας του, ο κ. Αυτιάς είπε πως «δεν υπάρχουν celebrity ευρωβουλευτές αλλά ευρωβουλευτές με 35 χρόνια ένσημα και ξύπνημα 2 με 11».

Παράλληλα, είπε για τη διαγραφή του από τον ΣΥΡΙΖΑ πως ο Σωκράτης Φάμελλος ενήργησε άριστα, ενώ, όπως είπε, αμέσως μετά τη δημοσιοποίηση του περιστατικού επικοινώνησε με τον Κώστα Αρβανίτη.

Τέλος, ανέφερε πως όλοι κρινόμαστε για τις πράξεις μας και τόνισε πως «σημασία δεν έχει το ύψος του αλλά το πολιτικό του ανάστημα».

