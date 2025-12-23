Κροατία: Κάθειρξη 50 ετών σε 20χρονο που μαχαίρωσε και σκότωσε μαθητή σε σχολείο

«Οι δικαστές κήρυξαν ένοχο τον κατηγορούμενο και επέβαλαν την πιο αυστηρή ποινή που προβλέπεται από τη νομοθεσία. Καταδικάστηκε σε ποινή κάθειρξης 50 ετών» δήλωσε στους δημοσιογράφους ο εκπρόσωπος του περιφερειακού δικαστηρίου του Ζάγκρεμπ, ο Κρέσιμιρ Ντέβτσιτς

Ένας 20χρονος Κροάτης καταδικάστηκε σήμερα σε κάθειρξη 50 ετών, τη μέγιστη ποινή που μπορεί να επιβληθεί στη χώρα, επειδή στα τέλη του 2024 σκότωσε ένα μαθητή και τραυμάτισε τρεις άλλους, καθώς και μια δασκάλα, σε δημοτικό σχολείο του Ζάγκρεμπ, έγινε γνωστό από δικαστική πηγή.

«Οι δικαστές κήρυξαν ένοχο τον κατηγορούμενο και επέβαλαν την πιο αυστηρή ποινή που προβλέπεται από τη νομοθεσία. Καταδικάστηκε σε ποινή κάθειρξης 50 ετών» δήλωσε στους δημοσιογράφους ο εκπρόσωπος του περιφερειακού δικαστηρίου του Ζάγκρεμπ, ο Κρέσιμιρ Ντέβτσιτς, μετά την ανάγνωση της ετυμηγορίας, που έγινε κεκλεισμένων των θυρών.

Η μέγιστη ποινή των 50 ετών κάθειρξης σπάνια επιβάλλεται από την κροατική δικαιοσύνη. Η επίθεση αυτή, που διαπράχθηκε στις 20 Δεκεμβρίου 2024 σε σχολείο της συνοικίας Πρέτσκο, κοντά στο κέντρο της κροατικής πρωτεύουσας, είχε προκαλέσει σοκ στη χώρα.

Οπλισμένος μ’ ένα μαχαίρι, ο δράστης, πρώην μαθητής αυτού του σχολείου, μπήκε μέσα στο σχολικό κτίριο και μαχαίρωσε τέσσερις μαθητές, ένας από τους οποίους, ηλικίας επτά ετών, υπέκυψε επιτόπου στα τραύματά του. Μια δασκάλα τραυματίστηκε επίσης.

Ο δράστης, ηλικίας τότε 19 ετών, είχε αποπειραθεί να αυτοκτονήσει.

«Δεδομένης (…) της βιαιότητας της εκτέλεσης του εγκλήματος, με ένα μαχαίρι, των πολλαπλών τραυμάτων που κατέφερε στα θύματα, οι δικαστές έκριναν ότι μόνο η πιο αυστηρή ποινή, 50 ετών κάθειρξης, μπορεί να έχει το αποτέλεσμα της πρόληψης», εξήγησε ο Ντέβτσιτς.

Στην Κροατία δεν είχε σημειωθεί μέχρι τότε τέτοιο περιστατικό σε σχολικό ίδρυμα.

