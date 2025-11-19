«Κρυφές αλλαγές» στο masterplan του Λαδόπουλου – Η παράταξη Αϊβαλή κατηγορεί τη Δημοτική Αρχή για απόκρυψη στοιχείων

Η συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο της Πάτρας άναψε φωτιές, καθώς αποκαλύφθηκε πως το νέο masterplan του Λαδόπουλου έχει αλλάξει σημαντικά χωρίς ενημέρωση. Η παράταξη «Πάτρα, Σπουδαία και Πάλι» μιλά για σοβαρή θεσμική παράλειψη και ζητά άμεση διαφάνεια.

«Κρυφές αλλαγές» στο masterplan του Λαδόπουλου - Η παράταξη Αϊβαλή κατηγορεί τη Δημοτική Αρχή για απόκρυψη στοιχείων
19 Νοέ. 2025 13:29
Pelop News

Η χθεσινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της Πάτρας, παρουσία του αρμόδιου Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας κ. Βασίλη Γιαννόπουλου, επιβεβαίωσε με τον πιο επίσημο τρόπο αυτό που η παράταξη «Πάτρα, Σπουδαία και Πάλι», είχε εγκαίρως επισημάνει: στο νέο masterplan του Λαδόπουλου υπάρχει ουσιαστική μεταβολή στο φυσικό αντικείμενο, χωρίς να έχει προηγηθεί καμία ενημέρωση και χωρίς να έχει παρουσιαστεί στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που τέθηκαν στη συνεδρίαση, στο εγκεκριμένο σχέδιο που είχε υπογράψει ο Δήμος Πατρέων υπήρχε ξεκάθαρη πρόβλεψη, εκτός των άλλων, για:

  • Δήμο Πατρέων: 3.000 τ.μ.
  • Μουσικό Σχολείο: 7.200 τ.μ.
  • Βρεφονηπιακό Σταθμό: 800 τ.μ.

Ωστόσο, κατόπιν της παρέμβασης του επικεφαλής της παράταξης «Πάτρα, Σπουδαία και Πάλι» κ. Βασίλη Αϊβαλή, ο αρμόδιος Αντιπεριφερειάρχης, παραδέχθηκε ότι στο νέο masterplan διατηρούνται μόνο τα 3.000 τ.μ. του Δήμου Πατρέων, ενώ οι χώροι του Μουσικού Σχολείου και του Βρεφονηπιακού Σταθμού – που επίσης ανήκουν στον Δήμο – δεν εμφανίζονται όπως προβλέπονταν, κάτι το οποίο ήταν σε γνώση της Δημοτικής Αρχής της Πάτρας.

Αυτή η μεταβολή είναι ουσιαστική και κρίσιμη, και καθιστά ακόμη πιο ακατανόητο το γεγονός ότι το Δημοτικό Συμβούλιο δεν είχε ποτέ ενημερωθεί, ούτε έχει δοθεί προς μελέτη το νέο masterplan.

Όπως τόνισε ο επικεφαλής της παράταξης κ. Βασίλης Αϊβαλής: «Δεν είναι δυνατόν να λαμβάνονται αποφάσεις για ένα τόσο μεγάλο έργο χωρίς το Δημοτικό Συμβούλιο να γνωρίζει τις αλλαγές που έχουν γίνει. Δεν γίνεται να μην έχει παρουσιαστεί το masterplan, να μην ξέρουμε τι έχει αλλάξει, τι έχει αφαιρεθεί και τι έχει μείνει εκτός. Η διαφάνεια και η ενημέρωση του Συμβουλίου δεν είναι προαιρετικές, είναι υποχρεωτικές»

Η παράταξη «Πάτρα, Σπουδαία και Πάλι» ζητά:

-Άμεση επίσημη παρουσίαση του νέου masterplan στο Δημοτικό Συμβούλιο.

-Αναλυτική ενημέρωση για το τι έχει μεταβληθεί σε σχέση με το εγκεκριμένο σχέδιο του 2019.

-Τεκμηρίωση για ποιον λόγο μειώθηκε το φυσικό αντικείμενο και ποιος εισηγήθηκε τις αλλαγές.

-Δεσμεύσεις ότι οι δημοτικές χρήσεις, Μουσικό Σχολείο και Βρεφονηπιακός Σταθμός, δεν θα χαθούν.

«Η Πάτρα δεν μπορεί να πορεύεται «στα τυφλά» σε ένα από τα μεγαλύτερα αναπτυξιακά έργα της. Απαιτούμε διαφάνεια, ενημέρωση και σεβασμό στον θεσμικό ρόλο του Δημοτικού Συμβουλίου» λέει ο κ. Αϊβαλής.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
17:19 H Πολωνία αναπτύσσει 10.000 στρατιώτες σε κρίσιμες υποδομές – Φόβοι για επιθέσεις
17:11 Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας παρουσιάζει το Olympian Breakfast
17:03 Επίσημη εκκίνηση του «Μηχανισμού Διακυβέρνησης RIS3» της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
16:55 Αρχηγός κυκλώματος: Δεν εξαπάτησα κανέναν, μου έδιναν να παίζω «μαύρα» λεφτά και ήθελαν τόκο 80% το μήνα
16:46 Δυναμική άνοδος των επιχειρηματικών εγγραφών σε όλη τη Δυτική Ελλάδα – Περισσότερες ενάρξεις, λιγότερα «λουκέτα»
16:43 Αποχαιρέτησε το Κύπελλο η Θύελλα Πατρών
16:39 Ήττα εκτός προγράμματος για τις γυναίκες της ΝΕΠ
16:36 Πάτρα: Ένταλμα για τη σύλληψη του 16χρονου που κατηγορείται πως βίασε 12χρονη
16:30 Νέος Κόσμος: Δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση στον 29χρονο που σκότωσε τον 58χρονο οδηγό
16:22 Επίθεση της κινεζικής πρεσβείας στην Κίμπερλι Γκιλφόιλ για το λιμάνι του Πειραιά
16:14 Δυτική Ελλάδα: Ερωτήσεις της παράταξης Σκιαδαρέση για έργα
16:06 Μακάριος Λαζαρίδης στην Εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ: Καταθέτω μήνυση κατά της διευθύντριας Τύπου του γραφείου του ΠΑΣΟΚ
15:58 Πατρών-Πύργου: Νέα ορόσημα στον αυτοκινητόδρομο – Ποιος είναι ο επόμενος στόχος
15:50 Ο Τραμπ στέλνει τη CIA στη Βενεζουέλα για μυστικές επιχειρήσεις – Θα γίνει στρατιωτική παρέμβαση
15:42 Τσιάρας: Την επόμενη εβδομάδα η εξειδίκευση των μέτρων στήριξης για τους πληγέντες κτηνοτρόφους από την ευλογιά
15:34 Οι Financial Times βλέπουν τον Πιερρακάκη ως βασικό διεκδικητή για την προεδρία του Eurogroup
15:25 Πότε θα πληρωθεί η επιστροφή ενοικίου: Θα δουν χρήματα 2,4 εκατ. πολίτες
15:07 Ο Μερτς προκάλεσε διπλωματικό επεισόδιο με τη Βραζιλία – Ποια φράση ξεσήκωσε αντιδράσεις
15:00 Πατρών-Πύργου: Εν αναμονή αντιπλημμυρικών – Αυτοδιοικητική αγωνία για τις παρεμβάσεις και το χρονοδιάγραμμα
15:00 Ηγουμενίτσα–Κέρκυρα υπό νερό: Διακοπές κυκλοφορίας και οδηγοί εγκλωβισμένοι σε δευτερόλεπτα ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 19 11 2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ