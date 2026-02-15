Κρύφτηκε η Ακρόπολη από την σκόνη...

Χαμός στη μισή Ελλάδα με τις συγκεντρώσεις των σωματιδίων αφρικανικής σκόνης που θα κορυφωθούν το μεσημέρι.

Η ορατότητα στο λεκανοπέδιο είναι ήδη περιορισμένη λόγω του θολού ουρανού, ενώ οι υψηλότερες συγκεντρώσεις σκόνης αναμένονται στη νότια Ελλάδα, με έμφαση σε Κρήτη, Πελοπόννησο και Νότιο Αιγαίο.

Το Ναύπλιο «πνίγηκε» από την έντονη αφρικανική σκόνη, ενώ αργότερα μέσα στην ημέρα το φαινόμενο θα επεκταθεί και προς τη Βόρεια Ελλάδα, επηρεάζοντας τα νότια Βαλκάνια.

Σύμφωνα με τα στοιχεία από το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, οι συγκεντρώσεις των σωματιδίων που ταξίδεψαν από την έρημο της Βόρειας Αφρικής θα αυξάνονται σταδιακά, με το φαινόμενο να αναμένεται να κορυφωθεί το μεσημέρι.

Ήδη η ορατότητα στο λεκανοπέδιο είναι περιορισμένη.

