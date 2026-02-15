Κρύφτηκε η Ακρόπολη από την σκόνη…

Αν και η Αττική αντιμετωπίζει έντονο πρόβλημα, οι υψηλότερες συγκεντρώσεις σκόνης αναμένονται στη νότια Ελλάδα, με ιδιαίτερη έμφαση στην Κρήτη, την Πελοπόννησο και το Νότιο Αιγαίο.

15 Φεβ. 2026 14:01
Pelop News

Χαμός στη μισή Ελλάδα με τις συγκεντρώσεις των σωματιδίων αφρικανικής σκόνης που θα κορυφωθούν το μεσημέρι.

Η ορατότητα στο λεκανοπέδιο είναι ήδη περιορισμένη λόγω του θολού ουρανού, ενώ οι υψηλότερες συγκεντρώσεις σκόνης αναμένονται στη νότια Ελλάδα, με έμφαση σε Κρήτη, Πελοπόννησο και Νότιο Αιγαίο.

Το Ναύπλιο «πνίγηκε» από την έντονη αφρικανική σκόνη, ενώ αργότερα μέσα στην ημέρα το φαινόμενο θα επεκταθεί και προς τη Βόρεια Ελλάδα, επηρεάζοντας τα νότια Βαλκάνια.

Σύμφωνα με τα στοιχεία από το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, οι συγκεντρώσεις των σωματιδίων που ταξίδεψαν από την έρημο της Βόρειας Αφρικής θα αυξάνονται σταδιακά, με το φαινόμενο να αναμένεται να κορυφωθεί το μεσημέρι.

Ήδη η ορατότητα στο λεκανοπέδιο είναι περιορισμένη.

