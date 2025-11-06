Κρυμμένος θησαυρός σε κήπο στη Γαλλία: Βρήκε ράβδους χρυσού και νομίσματα ενώ έσκαβε για πισίνα

Ένας κάτοικος της Γαλλίας έπεσε τυχαία πάνω σε έναν κρυμμένο θησαυρό αξίας περίπου 700.000 ευρώ, ενώ πραγματοποιούσε εργασίες για την κατασκευή πισίνας στον κήπο του σπιτιού του. Το εύρημα, που περιλαμβάνει πέντε ράβδους χρυσού και αρκετά νομίσματα, εντοπίστηκε τον Μάιο στην πόλη Νεβίλ-συρ-Σον, στα προάστια της Λυών, όπως ανακοίνωσαν σήμερα οι τοπικές αρχές.

Ο ιδιοκτήτης, του οποίου η ταυτότητα δεν αποκαλύφθηκε, ενημέρωσε άμεσα την Περιφερειακή Διεύθυνση Πολιτιστικών Υποθέσεων για την ανακάλυψη. Μετά από εξέταση, οι αρμόδιες υπηρεσίες αποφάσισαν ότι μπορεί να διατηρήσει τα αντικείμενα, καθώς δεν παρουσιάζουν αρχαιολογική σημασία και δεν προέρχονται από προστατευόμενη ζώνη.

Σύμφωνα με εκπρόσωπο της τοπικής αρχής, δεν υπάρχουν ενδείξεις για την προέλευση του θησαυρού, ενώ ο προηγούμενος ιδιοκτήτης της ιδιοκτησίας έχει απεβιώσει. Οι έρευνες της αστυνομίας κατέδειξαν ότι ο χρυσός προέρχεται από νόμιμη πηγή και είχε επεξεργαστεί σε τοπικό διυλιστήριο πριν από 15 έως 20 χρόνια.

Τα αντικείμενα βρέθηκαν κρυμμένα σε πλαστικές σακούλες κάτω από το έδαφος, όπως μεταδίδει η περιφερειακή εφημερίδα Le Progres.

