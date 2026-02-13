Κρυπτονομίσματα: «Φάκα» της ΑΑΔΕ και φόρος 15%, τι αλλάζει για χιλιάδες επενδυτές

Οι ελληνικές φορολογικές αρχές προχωρούν σε συστηματική καταγραφή όλων των συναλλαγών με κρυπτονομίσματα, περιορίζοντας σημαντικά τις δυνατότητες απόκρυψης κεφαλαίων. Το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών μαζί με την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) ενεργοποιούν μηχανισμούς αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών, βάζοντας τέλος στις «γκρίζες» περιοχές του χώρου των ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων.

Με την κύρωση της πολυμερούς συμφωνίας Crypto-Asset Reporting Framework (CARF) του ΟΟΣΑ, η Ελλάδα εντάσσεται σε παγκόσμιο δίκτυο ανταλλαγής δεδομένων για κρυπτονομίσματα. Η ΑΑΔΕ ορίζεται ως αρμόδια αρχή και αποκτά πρόσβαση σε αναλυτικά στοιχεία για συναλλαγές Ελλήνων φορολογικών κατοίκων, τόσο σε εγχώριες όσο και σε ξένες πλατφόρμες.

Από την 1η Ιανουαρίου 2026, οι πάροχοι υπηρεσιών κρυπτονομισμάτων – ανταλλακτήρια, πλατφόρμες trading, μεσίτες και ψηφιακά πορτοφόλια – υποχρεούνται να συλλέγουν και να διαβιβάζουν ετησίως στις φορολογικές αρχές πληροφορίες για:

Αγορές και πωλήσεις κρυπτονομισμάτων σε fiat νομίσματα,

κρυπτονομισμάτων σε fiat νομίσματα, Ανταλλαγές μεταξύ διαφορετικών ψηφιακών νομισμάτων,

μεταξύ διαφορετικών ψηφιακών νομισμάτων, Μεταφορές προς/από εξωτερικά πορτοφόλια,

προς/από εξωτερικά πορτοφόλια, Συνολικό αριθμό και αξία συναλλαγών ανά χρήστη και έτος.

Το σύστημα αυτό επεκτείνει το υπάρχον μοντέλο αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών (CRS) που ισχύει για τραπεζικούς λογαριασμούς. Η ανταλλαγή γίνεται χωρίς ειδικό αίτημα, ενώ η Ελλάδα μπορεί ήδη να λαμβάνει και να στέλνει δεδομένα σε άλλες συμμετέχουσες χώρες.

Παράλληλα, εισάγεται μηχανισμός διασταύρωσης για μετατροπές κρυπτονομισμάτων σε ευρώ: απαιτείται πλήρης ταυτοποίηση χρήστη, ενώ σε υψηλού ύψους συναλλαγές ενεργοποιείται προληπτικός έλεγχος εισοδημάτων και περιουσιακών στοιχείων. Σε περίπτωση ενδείξεων ασυμφωνίας, μπορεί να ζητηθεί αιτιολόγηση προέλευσης κεφαλαίων («πόθεν έσχες») ή ακόμη και να παγώσει η συναλλαγή.

Οι πάροχοι υπηρεσιών οφείλουν να εφαρμόζουν αυστηρές διαδικασίες KYC (ταυτοποίηση φορολογικής κατοικίας και ΑΦΜ) και να διατηρούν αρχεία για τουλάχιστον πέντε χρόνια. Οι καθαρά peer-to-peer συναλλαγές μεταξύ ιδιωτών παραμένουν εκτός άμεσης παρακολούθησης, όμως κάθε κίνηση μέσω ρυθμιζόμενης πλατφόρμας γίνεται ορατή.

Σε εξέλιξη βρίσκεται η οριστικοποίηση του φορολογικού πλαισίου για τα κρυπτονομίσματα. Σύμφωνα με τις κατευθύνσεις, προκρίνεται φόρος 15% στην υπεραξία από πωλήσεις, ενώ υπηρεσίες όπως διαχείριση, trading και custody θα επιβαρύνονται με ΦΠΑ 24%. Οι ίδιες οι συναλλαγές πιθανότατα θα απαλλάσσονται, σύμφωνα με ευρωπαϊκές ρυθμίσεις για χρηματοοικονομικές υπηρεσίες. Μέχρι σήμερα, πολλοί φορολογούμενοι δηλώνουν εθελοντικά υπεραξίες (κωδικοί Ε1), χωρίς όμως νομοθετική υποχρέωση ή σαφές πλαίσιο.

Ταυτόχρονα, προχωρά η αδειοδότηση των πλατφορμών crypto στην Ελλάδα βάσει του ευρωπαϊκού Κανονισμού MiCA. Η προθεσμία λήγει στις 30 Ιουνίου 2026 και αφορά έξι εταιρείες που δραστηριοποιούνταν πριν την πλήρη εφαρμογή του MiCA και ήταν εγγεγραμμένες στο μεταβατικό μητρώο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Οι εταιρείες αυτές πρέπει να λάβουν πλήρη άδεια, αλλιώς δεν θα μπορούν να λειτουργούν νόμιμα στην ελληνική αγορά.

Το νέο ρυθμιστικό περιβάλλον στοχεύει στην πλήρη διαφάνεια, την προστασία επενδυτών και την πρόληψη παράνομων δραστηριοτήτων. Οι αρχές εξετάζουν τη χρήση τεχνολογικών εργαλείων ανάλυσης blockchain για εντοπισμό ύποπτων κινήσεων, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί συναντήσεις με την Αρχή Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και εκπροσώπους ανταλλακτηρίων.

