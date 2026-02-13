Κρυπτονομίσματα: «Φάκα» της ΑΑΔΕ και φόρος 15%, τι αλλάζει για χιλιάδες επενδυτές

Αυτόματη ανταλλαγή δεδομένων συναλλαγών crypto στην ΑΑΔΕ. Σε εξέλιξη η αδειοδότηση παρόχων και το νέο φορολογικό πλαίσιο

Κρυπτονομίσματα: «Φάκα» της ΑΑΔΕ και φόρος 15%, τι αλλάζει για χιλιάδες επενδυτές
13 Φεβ. 2026 8:04
Pelop News

Οι ελληνικές φορολογικές αρχές προχωρούν σε συστηματική καταγραφή όλων των συναλλαγών με κρυπτονομίσματα, περιορίζοντας σημαντικά τις δυνατότητες απόκρυψης κεφαλαίων. Το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών μαζί με την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) ενεργοποιούν μηχανισμούς αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών, βάζοντας τέλος στις «γκρίζες» περιοχές του χώρου των ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων.

Με την κύρωση της πολυμερούς συμφωνίας Crypto-Asset Reporting Framework (CARF) του ΟΟΣΑ, η Ελλάδα εντάσσεται σε παγκόσμιο δίκτυο ανταλλαγής δεδομένων για κρυπτονομίσματα. Η ΑΑΔΕ ορίζεται ως αρμόδια αρχή και αποκτά πρόσβαση σε αναλυτικά στοιχεία για συναλλαγές Ελλήνων φορολογικών κατοίκων, τόσο σε εγχώριες όσο και σε ξένες πλατφόρμες.

Από την 1η Ιανουαρίου 2026, οι πάροχοι υπηρεσιών κρυπτονομισμάτων – ανταλλακτήρια, πλατφόρμες trading, μεσίτες και ψηφιακά πορτοφόλια – υποχρεούνται να συλλέγουν και να διαβιβάζουν ετησίως στις φορολογικές αρχές πληροφορίες για:

  • Αγορές και πωλήσεις κρυπτονομισμάτων σε fiat νομίσματα,
  • Ανταλλαγές μεταξύ διαφορετικών ψηφιακών νομισμάτων,
  • Μεταφορές προς/από εξωτερικά πορτοφόλια,
  • Συνολικό αριθμό και αξία συναλλαγών ανά χρήστη και έτος.

Το σύστημα αυτό επεκτείνει το υπάρχον μοντέλο αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών (CRS) που ισχύει για τραπεζικούς λογαριασμούς. Η ανταλλαγή γίνεται χωρίς ειδικό αίτημα, ενώ η Ελλάδα μπορεί ήδη να λαμβάνει και να στέλνει δεδομένα σε άλλες συμμετέχουσες χώρες.

Παράλληλα, εισάγεται μηχανισμός διασταύρωσης για μετατροπές κρυπτονομισμάτων σε ευρώ: απαιτείται πλήρης ταυτοποίηση χρήστη, ενώ σε υψηλού ύψους συναλλαγές ενεργοποιείται προληπτικός έλεγχος εισοδημάτων και περιουσιακών στοιχείων. Σε περίπτωση ενδείξεων ασυμφωνίας, μπορεί να ζητηθεί αιτιολόγηση προέλευσης κεφαλαίων («πόθεν έσχες») ή ακόμη και να παγώσει η συναλλαγή.

Οι πάροχοι υπηρεσιών οφείλουν να εφαρμόζουν αυστηρές διαδικασίες KYC (ταυτοποίηση φορολογικής κατοικίας και ΑΦΜ) και να διατηρούν αρχεία για τουλάχιστον πέντε χρόνια. Οι καθαρά peer-to-peer συναλλαγές μεταξύ ιδιωτών παραμένουν εκτός άμεσης παρακολούθησης, όμως κάθε κίνηση μέσω ρυθμιζόμενης πλατφόρμας γίνεται ορατή.

Σε εξέλιξη βρίσκεται η οριστικοποίηση του φορολογικού πλαισίου για τα κρυπτονομίσματα. Σύμφωνα με τις κατευθύνσεις, προκρίνεται φόρος 15% στην υπεραξία από πωλήσεις, ενώ υπηρεσίες όπως διαχείριση, trading και custody θα επιβαρύνονται με ΦΠΑ 24%. Οι ίδιες οι συναλλαγές πιθανότατα θα απαλλάσσονται, σύμφωνα με ευρωπαϊκές ρυθμίσεις για χρηματοοικονομικές υπηρεσίες. Μέχρι σήμερα, πολλοί φορολογούμενοι δηλώνουν εθελοντικά υπεραξίες (κωδικοί Ε1), χωρίς όμως νομοθετική υποχρέωση ή σαφές πλαίσιο.

Ταυτόχρονα, προχωρά η αδειοδότηση των πλατφορμών crypto στην Ελλάδα βάσει του ευρωπαϊκού Κανονισμού MiCA. Η προθεσμία λήγει στις 30 Ιουνίου 2026 και αφορά έξι εταιρείες που δραστηριοποιούνταν πριν την πλήρη εφαρμογή του MiCA και ήταν εγγεγραμμένες στο μεταβατικό μητρώο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Οι εταιρείες αυτές πρέπει να λάβουν πλήρη άδεια, αλλιώς δεν θα μπορούν να λειτουργούν νόμιμα στην ελληνική αγορά.

Το νέο ρυθμιστικό περιβάλλον στοχεύει στην πλήρη διαφάνεια, την προστασία επενδυτών και την πρόληψη παράνομων δραστηριοτήτων. Οι αρχές εξετάζουν τη χρήση τεχνολογικών εργαλείων ανάλυσης blockchain για εντοπισμό ύποπτων κινήσεων, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί συναντήσεις με την Αρχή Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και εκπροσώπους ανταλλακτηρίων.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
11:47 Νέα Μάκρη: Κατέρρευσε κολώνα φωτισμού στο κέντρο – Ζημιές σε αυτοκίνητο, γλίτωσε πεζός από τύχη
11:45 Οι «μικροί» του Ατλάντα τα βάζουν με ΑΕΚ, Παναθηναϊκό και Αστέρα Τρίπολης
11:38 Έφυγε ο Αριστείδης Μανωλάκος – Σημαντική μορφή της ελληνικής δημοσιογραφίας και πρώην πρόεδρος της ΕΣΗΕΑ
11:36 Τι είπε η Τζους Ευείδη για την ηλικία της και τους…ρόλους
11:30 Αιτωλοακαρνανία: Κατολίσθηση στο Κατάφουρκο έκλεισε την παλαιά Εθνική Οδό – Σοβαρά προβλήματα στις μετακινήσεις ΦΩΤΟ
11:30 ΕΝΦΙΑ: Εκπνέει η προθεσμία για την μείωση στα ασφαλισμένα ακίνητα
11:23 Πάτρα: Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο
11:22 Χρυσός: Ανακάμπτει με άνοδο έως 1,5% μετά το χθεσινό sell-off
11:19 Βίντεο ντοκουμέντο από τη δράση κυκλώματος διαρρηκτών Συλλήψεις μετά από μεγάλη αστυνομική έρευνα
11:16 Χρηματιστήριο: Έντονες πιέσεις με απώλειες άνω του 1% με το «καλημέρα»
11:13 Πάτρα: Oι γιατροί που εφημερεύουν το Σαββατοκύριακο 14 και 15 Φεβρουαρίου
11:11 Ο ΝΟΠ αναχώρησε πάνοπλος για τη Χίο
11:04 Πιερία: Μυστήριο γύρω από τον θάνατο 48χρονου σε φλεγόμενο όχημα – Στο μικροσκόπιο νέα ευρήματα
11:04 Η «Φλόγα» για την Παγκόσμια ημέρα παιδικού καρκίνου, οι αριθμοί και η δράση στην Πάτρα
11:03 Καταδίωξη και χειροπέδες στο Καματερό
11:00 Ναύπακτος: Αδειες με υπογραφές ανύπαρκτων υπαλλήλων, άκυρες πάνω από 100 μεταβιβάσεις
10:55 Αμερική: Ο Τραμπ ακυρώνει επιστημονικό κείμενο για την κλιματική κρίση, πως επηρεάζει τα ΙΧ
10:51 Φορολογικές δηλώσεις 2026: Ποιες «παγίδες» στις προσυμπληρωμένες να προσέξετε, πώς να γλιτώσετε έξτρα φόρους και πρόστιμα
10:48 Οδοντωτός: Πρωινή επιθεώρηση με νέα πτώση βράχων στη γραμμή ΦΩΤΟ
10:44 Καρυστιανού: «Εθνική διπλωματική ήττα» η υποδοχή Μητσοτάκη στην Τουρκία
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 13.02.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ