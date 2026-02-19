Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για το Πατρινό Καρναβάλι 2026 – Πώς θα κινηθείτε στην Πάτρα

Εκτεταμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις τίθενται σε ισχύ στην Πάτρα από την Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου έως και τη Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου 2026, στο πλαίσιο των κορυφαίων εκδηλώσεων του Πατρινού Καρναβαλιού και του εορτασμού της Καθαράς Δευτέρας στην περιοχή της πλαζ.

Η Διεύθυνση Αστυνομίας Αχαΐας ανακοινώνει απαγορεύσεις στάθμευσης, διακοπές κυκλοφορίας, εκτροπές οχημάτων και προσωρινές μονοδρομήσεις, με στόχο την ομαλή διεξαγωγή των παρελάσεων, της νυχτερινής ποδαράτης και της καύσης του Καρνάβαλου, αλλά και τη διευκόλυνση της μετακίνησης πολιτών και επισκεπτών.

Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου – Παρέλαση αρμάτων και χορευτικών

Την Παρασκευή θα ισχύσουν απαγορεύσεις στάθμευσης σε βασικούς άξονες του κέντρου, όπως στις οδούς Κορίνθου και Ερμού, καθώς και σε τμήμα της Όθωνος Αμαλίας. Ειδική πρόβλεψη υπάρχει για τη στάθμευση οχημάτων εκτάκτου ανάγκης περιμετρικά της τριγωνικής νησίδας στην Όθωνος Αμαλίας.

Παράλληλα, από τις 19:00 και έως το πέρας των εκδηλώσεων θα διακοπεί η κυκλοφορία σε τμήματα των οδών Κορίνθου, Ερμού και Κανακάρη, ενώ προβλέπεται εκτροπή της κυκλοφορίας από Αγίας Σοφίας και Κανακάρη προς τη Μίνι Περιμετρική, ανάλογα με τις κυκλοφοριακές συνθήκες.

Σάββατο 21 Φεβρουαρίου – Νυχτερινή ποδαράτη

Το Σάββατο, ημέρα της νυχτερινής ποδαράτης, οι ρυθμίσεις επεκτείνονται σημαντικά.

Από τις 11:00 το πρωί απαγορεύεται η στάθμευση σε εκτεταμένο δίκτυο δρόμων στο ιστορικό κέντρο, μεταξύ των οποίων:

Κορίνθου (από Βορείου Ηπείρου έως Φαβιέρου)

Πλατεία Γεωργίου (άνω μέρος)

Φαβιέρου, Μουρούζη, Νόρμαν

Γ. Ολυμπίου, Σμύρνης, Κυρ. Αρχιεπισκόπου

Σκαγιοπουλείου, Δημ. Υψηλάντου, Καποδιστρίου

Ιεροθέου Αρχιεπισκόπου, Σωσιπάτρου, Κορυτσάς, Μαξίμου

Παπαφλέσσα (από Ακτή Δυμαίων έως Ναυαρίνου)

Κολοκοτρώνη (Κανακάρη – Αγ. Ανδρέου)

Καλαμογδάρτη και Κοραή

Από τις 15:30 και έπειτα θα διακόπτεται σταδιακά η κυκλοφορία στα παραπάνω σημεία, ενώ κλείνει και η οδός Μαιζώνος (Καρόλου – Αράτου). Και πάλι, προβλέπεται εκτροπή της κυκλοφορίας προς τη Μίνι Περιμετρική.

Κυριακή 22 Φεβρουαρίου – Κεντρική παρέλαση και καύση Καρνάβαλου

Την Κυριακή, ημέρα της μεγάλης καρναβαλικής παρέλασης, τα μέτρα είναι ακόμη αυστηρότερα.

Από τις 07:00 έως τις 22:00 απαγορεύεται η στάθμευση σε όλους τους βασικούς δρόμους της διαδρομής της παρέλασης, συμπεριλαμβανομένης της Κορίνθου, της Πλατείας Γεωργίου, της Φαβιέρου, της Νόρμαν, καθώς και σε κάθετες οδούς που οδηγούν προς το κέντρο.

Η διακοπή κυκλοφορίας θα ισχύσει από τις 11:00 έως τις 22:00 στα περισσότερα σημεία, ενώ σε τμήμα της Κορίνθου (Παπαφλέσσα – Γούναρη) θα ξεκινήσει από τις 09:00.

Επιπλέον:

Κλείνουν τμήματα των οδών Μαιζώνος, Κανακάρη και Κωνσταντινουπόλεως.

Προβλέπεται εκτροπή από την Ακτή Δυμαίων προς την Ελ. Βενιζέλου.

Από τις 20:00 και μετά, για την καύση του Καρνάβαλου, διακόπτεται η κυκλοφορία στις οδούς Αγ. Ανδρέου (Γούναρη – Κολοκοτρώνη) και Όθωνος Αμαλίας (Νόρμαν – Γούναρη).

Ιδιαίτερη ρύθμιση ισχύει για την οδό Κολοκοτρώνη (Αγ. Ανδρέου – Όθωνος Αμαλίας), όπου από τις 06:00 της Παρασκευής έως τα μεσάνυχτα της Κυριακής απαγορεύεται στάθμευση και κυκλοφορία, με εξαίρεση τα ΤΑΞΙ.

Παράλληλα, στην Όθωνος Αμαλίας (από Φράττη έως ΙΙΙ Ναυάρχων) απαγορεύεται η στάθμευση για τρεις ημέρες, με πρόβλεψη για όχημα διμοιρίας υποστήριξης και οχήματα εκτάκτου ανάγκης.

Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου – Ρυθμίσεις για την Καθαρά Δευτέρα στην πλαζ

Για τις εκδηλώσεις της Καθαράς Δευτέρας στην πλαζ, θα ισχύσουν ειδικές ρυθμίσεις:

Προσωρινή μονοδρόμηση της παραλιακής οδού προς την πλαζ, με κατεύθυνση από Κανελλοπούλου προς πλαζ (11:00 έως πέρατος).

Μονοδρόμηση της νέας οδού που συνδέει την πλαζ με Αθηνών και Κανελλοπούλου, με κατεύθυνση από πλαζ προς Αθηνών.

Εξαιρούνται τα αστικά λεωφορεία, τα ΤΑΞΙ, τα δίκυκλα και τα οχήματα εκτάκτου ανάγκης. Τα λεωφορεία της γραμμής Νο 1 θα φτάνουν έως τον χώρο της πλαζ και θα επιστρέφουν από το ίδιο σημείο.

Επιπλέον, απαγορεύεται η είσοδος και στάθμευση φορτηγών, καθώς και η διέλευση εκπαιδευτικών οχημάτων Σχολών Οδηγών. Η στάθμευση Ι.Χ., ΑμεΑ και δικύκλων θα επιτρέπεται μόνο σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους.

Έκκληση προς τους οδηγούς

Οι αρχές καλούν τους οδηγούς να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις των τροχονόμων και να τηρούν τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, προκειμένου να αποφευχθούν προβλήματα και καθυστερήσεις.

Η Πάτρα αναμένεται να υποδεχθεί χιλιάδες επισκέπτες για το τριήμερο των εκδηλώσεων. Ο έγκαιρος προγραμματισμός των μετακινήσεων και η χρήση εναλλακτικών διαδρομών ή μέσων μαζικής μεταφοράς θεωρούνται απαραίτητα για την ομαλή διεξαγωγή του μεγαλύτερου καρναβαλικού θεσμού της χώρας.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Αστυνομίας:

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο πλαίσιο των καρναβαλικών εκδηλώσεων 2026 στην Πάτρα

Από τη Διεύθυνση Αστυνομίας Αχαΐας ανακοινώνονται οι παρακάτω αποφάσεις που αφορούν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, στο πλαίσιο των καρναβαλικών εκδηλώσεων, που θα πραγματοποιηθούν στην Πάτρα, την Παρασκευή 20/02/2026 (παρέλαση άρματα – χορευτικά), το Σάββατο 21/02/2026 (νυχτερινή ποδαράτη) και την Κυριακή 22/02/2026 (κεντρική καρναβαλική παρέλαση), καθώς και στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για τον εορτασμό της Καθαράς Δευτέρας στην περιοχή της πλαζ.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20/02/2026

Απαγόρευση στάθμευσης των οχημάτων

α) Στην οδό Κορίνθου, από Γούναρη έως Ερμού από 16:00 ώρα έως πέρατος των εκδηλώσεων.

β) Στην οδό Ερμού, από Όθωνος Αμαλίας έως Κορίνθου από 15:00 ώρα έως πέρατος των εκδηλώσεων

γ) Στην Όθωνος Αμαλίας, από Αγίου Νικολάου περιμετρικά της τριγωνικής νησίδας για 100μ. για την στάθμευση οχημάτων εκτάκτου ανάγκης από ώρα 06:00 έως 24:00

δ) Στην οδό Γούναρη από Όθωνος Αμαλίας έως Αγίου Ανδρέου, εξαιρουμένων των οχήμάτων στην πιάτσα ΤΑΧΙ

Διακοπή κυκλοφορίας των οχημάτων

α) Στην οδό Κορίνθου, από Γούναρη έως Ερμού από 19:00 ώρα έως πέρατος των εκδηλώσεων.

β) Στην οδό Ερμού, από ΄Οθ. Αμαλίας έως Κορίνθου από 19:00 ώρα έως πέρατος των εκδηλώσεων.

γ) Στην οδό Κανακάρη, από διασταύρωσή της με την οδό Καρόλου από 19:00 ώρα έως πέρατος των εκδηλώσεων

δ) Στην οδό Αγ. Σοφίας και Κανακάρη εκτροπή της κυκλοφορίας προς Μίνι Περιμετρική από ώρα 19:00 έως πέρατος των εκδηλώσεων (ανάλογα με τις επικρατούσες κυκλοφοριακές συνθήκες.

ΣΑΒΒΑΤΟ 21/02/2026

Απαγόρευση της στάθμευσης των οχημάτων από 11:00 ώρα έως πέρατος των εκδηλώσεων στα κατωτέρω τμήματα των οδών.

α) Στην οδό Κορίνθου, από οδό Βορείου Ηπείρου έως οδό Φαβιέρου,

β) Στην πλατεία Γεωργίου άνω μέρος,

γ) Στην οδό Φαβιέρου, από την οδό Κορίνθου έως την οδό Μουρούζη,

δ) Στην οδό Μουρούζη, από την οδό Φαβιέρου έως την οδό Νόρμαν,

ε) Στην οδό Νόρμαν, από την οδό Μουρούζη έως την οδό ΄Οθ. Αμαλίας,

στ) Στην οδό Γ. Ολυμπίου, από την οδό Κορίνθου έως την οδό Θεμιστοκλέους,

ζ) Στην οδό Σμύρνης, από την οδό Κορίνθου έως την οδό Θεμιστοκλέους,

η) Στην οδό Κυρ. Αρχιεπισκόπου, από την οδό Κορίνθου έως την οδό Θεμιστοκλέους,

θ) Στην οδό Σκαγιοπουλείου, από την οδό Κορίνθου έως την οδό Θεμιστοκλέους,

ι) Στην οδό Δημ Υψηλάντου, από την οδό Κορίνθου έως την οδό Θεμιστοκλέους,

ια) Στην οδό Καποδιστρίου, από την οδό Κορίνθου έως την οδό Θεμιστοκλέους,

ιβ) Στην οδό Ιεροθέου Αρχ/που, από την οδό Κορίνθου έως την οδό Θεμιστοκλέους,

ιγ) Στην οδό Σωσιπάτρου, από την οδό Κορίνθου έως την οδό Θεμιστοκλέους,

ιδ) Στην οδό Κορυτσάς, από την οδό Κορίνθου έως την οδό Θεμιστοκλέους,

ιε) Στην οδό Μαξίμου, από την οδό Κορίνθου έως την οδό Θεμιστοκλέους,

ιστ) Στην οδό Παπαφλέσσα, από την Ακτή Δυμαίων έως την οδό Ναυαρίνου,

ιζ) Στην οδό Κολοκοτρώνη, από την οδό Κανακάρη έως την οδό Αγ. Ανδρέου,

ιη) Στην οδό Καλαμογδάρτη, από την οδό Κανακάρη έως την οδό Κορίνθου και

ιθ) Στην οδό Κοραή από την οδό Μαιζώνος έως την οδό Κορίνθου

Διακοπή κυκλοφορίας των οχημάτων από 15:30 ώρα έως πέρατος των εκδηλώσεων:

α) Σε όλα τα ανωτέρω τμήματα των οδών, σταδιακά,

β) Στην οδό Μαιζώνος, από την οδό Καρόλου έως την οδό Aράτου και

γ) Αγ. Σοφίας και Κανακάρη, εκτροπή της κυκλοφορίας προς Μίνι Περιμετρική

ΚΥΡΙΑΚΗ 22/02/2026

Απαγόρευση της στάθμευσης των οχημάτων από ώρες 07:00-22:00 στα κατωτέρω τμήματα των οδών

α) Στην οδό Κορίνθου, από την οδό Βορ. Ηπείρου έως την οδό Φαβιέρου,

β) Στην πλατεία Γεωργίου άνω μέρος,

γ) Στην οδό Φαβιέρου, από την οδό Κορίνθου έως την οδό Μουρούζη,

δ) Στην οδό Μουρούζη, από την οδό Φαβιέρου έως την οδό Νόρμαν,

ε) Στην οδό Νόρμαν, από την οδό Μουρούζη, μέχρι είσοδο λιμανιού ΄Οθ. Αμαλίας,

στ) Στην οδό Γ. Ολυμπίου, από την οδό Κορίνθου έως την οδό Θεμιστοκλέους,

ζ) Στην οδό Σμύρνης, από την οδό Κορίνθου έως την οδό Θεμιστοκλέους,

η) Στην οδό Κυρ. Αρχ/που, από την οδό Κορίνθου έως την οδό Θεμιστοκλέους,

θ) Στην οδό Σκαγιοπουλείου, από την οδό Κορίνθου έως την οδό Θεμιστοκλέους,

ι) Στην οδό Δημ. Υψηλάντου, από την οδό Κορίνθου έως την οδό Θεμιστοκλέους,

ια) Στην οδό Καποδιστρίου, από την οδό Κορίνθου έως την οδό Θεμιστοκλέους,

ιβ) Στην οδό Ιερ. Αρχ/που, από την οδό Κορίνθου έως την οδό Θεμιστοκλέους,

ιγ) Στην οδό Σωσιπάτρου, από την οδό Κορίνθου έως την οδό Θεμιστοκλέους,

ιδ) Στην οδό Κορυτσάς, από την οδό Κορίνθου έως την οδό Θεμιστοκλέους,

ιε) Στην οδό Μαξίμου, από την οδό Κορίνθου έως την οδό Θεμιστοκλέους,

ιστ) Στην οδό Παπαφλέσσα, από την Ακτή Δυμαίων έως την οδό Ναυαρίνου,

ιζ) Στην οδό Καλαμογδάρτη, από την οδό Κανακάρη έως την οδό Κορίνθου,

ιη) Στην οδό Κοραή, από την οδό Μαιζώνος έως την οδό Κορίνθου.

Διακοπή κυκλοφορίας των οχημάτων

α) Σε όλα τα ανωτέρω τμήματα των οδών, από ώρες 11:00-22:00, εξαιρουμένου του τμήματος της οδού Κορίνθου, από Παπαφλέσσα έως Γούναρη, όπου η διακοπή της κυκλοφορίας θα ισχύει από 09:00-22:00 ώρας,

β) Στη οδό Μαιζώνος, από Καρόλου έως Αράτου, από ώρες 11:00-22:00,

γ) Στην οδό Κανακάρη, από Αγ. Σοφίας έως Αράτου, από ώρες 11:00-22:00,

δ) Στην οδό Κωνσταντινουπόλεως, από Αγ. Σοφίας έως Καρόλου, από ώρες 11:00-22:00,

ε) Στην οδό Ακτή Δυμαίων, από τη διασταύρωσή της με την οδό Ελ Βενιζέλου ρεύμα εισόδου, εκτροπή της κυκλοφορίας στην οδό Ελ. Βενιζέλου, από ώρες 11:00-22:00

στ) Στην οδό Αγ. Ανδρέου, από Γούναρη έως Κολοκοτρώνη, από 20:00 ώρας έως πέρατος εκδηλώσεων (καύση καρνάβαλου).

ζ) Στην οδό Όθωνος Αμαλίας, από Νόρμαν έως Γούναρη, από 20:00 ώρας έως πέρατος εκδηλώσεων (καύση καρνάβαλου).

Απαγόρευση της στάθμευσης των οχημάτων και την διακοπή κυκλοφορίας των οχημάτων από 06:00 ώρα της 20/02/2026 έως 24:00 ώρα της 22/02/2026 στην οδό Κολοκοτρώνη, από την οδό Αγ. Ανδρέου έως την οδό Όθωνος Αμαλίας, εξαιρουμένων ΤΑΞΙ.

Απαγόρευση της στάθμευσης των οχημάτων από 06:00 ώρα της Παρασκευής 20/02/2026 έως 24:00 ώρα της Κυριακής 22/02/2026.

α) Στην οδό Όθωνος Αμαλίας, από Φράττη έως την οδό ΙΙΙ Ναυάρχων , πλην μιας θέσης για στάθμευση λεωφορείου διμοιρίας υποστήριξης, όπου κριθεί επιχειρησιακά απαραίτητο επί της οδού Όθωνος Αμαλίας

β) Στην οδό Όθωνος Αμαλίας από Αγ. Νικολάου περιμετρικά της τριγωνικής νησίδας για 100μ. για την στάθμευση οχημάτων εκτάκτου ανάγκης.

Απαγόρευση της στάθμευσης των οχημάτων από 12:00 ώρα του Σαββάτου 21/02/2026 έως 17:00 ώρα της Τρίτης 24/02/2026 στην οδό Όθωνος Αμαλίας από την διασταύρωση της με την οδό Γούναρη και για τριάντα περίπου μέτρα.

ΔΕΥΤΕΡΑ 23/02/2026

α) Την προσωρινή μονοδρόμηση της παραλιακής οδού που οδηγεί στην πλαζ με κατεύθυνση κίνησης οχημάτων από την οδό Κανελλοπούλου προς την πλαζ την 23/02/2026 από ώρες 11:00 έως πέρατος.

β) Την προσωρινή μονοδρόμηση της νεοδιαμορφωμένης ανώνυμης οδού που συνδέει την πλαζ με την οδό Αθηνών και την οδό Κανελλοπούλου, με κατεύθυνση κίνησης οχημάτων από την πλαζ προς την οδό Αθηνών την 23/02/2026 από ώρες 11:00 έως πέρατος.

Από τις ανωτέρω ρυθμίσεις θα εξαιρούνται τα αστικά λεωφορεία, τα οχήματα ΤΑΞΙ, τα δίκυκλα και τα οχήματα εκτάκτου ανάγκης. Τα αστικά λεωφορεία της γραμμής Νο 1 θα φτάνουν μέχρι το χώρο της πλαζ και θα επιστρέφουν.

γ) Την απαγόρευση εισόδου και στάθμευσης φορτηγών οχημάτων καθώς και απαγόρευση εισόδου, διέλευσης και στάθμευσης εκπαιδευτικών οχημάτων Σχολών Οδηγών.

δ) Η στάθμευση των οχημάτων Ι.Χ., οχημάτων ΑΜΕΑ, δικύκλων θα γίνεται μόνο στους ειδικά διαμορφωμένους χώρους στάθμευσης.

Παρακαλούνται οι οδηγοί να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις των τροχονόμων και να τηρούν τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



