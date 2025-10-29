Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις μεγάλης διάρκειας στην Ιόνια Οδό – Σε ποιο σημείο και ως πότε

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις μακράς διαρκείας τίθενται σε ισχύ από την Τετάρτη 30 Οκτωβρίου στις 07:00 το πρωί έως και τη Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου 2025 στις 18:00 το απόγευμα, στον αυτοκινητόδρομο Ιόνια Οδός, προκειμένου να εκτελεστούν τεχνικές εργασίες στις σήραγγες Μακύνειας και Κλόκοβας.

Εκτροπή της κυκλοφορίας προς Αντίρριο

Σύμφωνα με τη Νέα Οδό, κατά το παραπάνω διάστημα, θα πραγματοποιηθεί εκτροπή της κυκλοφορίας από τον Ανισόπεδο Κόμβο (Α/Κ) Αντιρρίου έως και τον Α/Κ Γαβρολίμνης, στο ρεύμα προς Αντίρριο.

Οι οδηγοί με προορισμό το Αντίρριο θα πρέπει να εξέρχονται στον Α/Κ Γαβρολίμνης (18,507ο χλμ.) και, μέσω της Παλαιάς Εθνικής Οδού, να εισέρχονται εκ νέου στον αυτοκινητόδρομο από τον Α/Κ Αντιρρίου (5,499ο χλμ.).

Σε περίπτωση που οι εργασίες ολοκληρωθούν νωρίτερα, η κυκλοφορία θα αποκατασταθεί πριν από τον προγραμματισμένο χρόνο.

Μέτρα ασφάλειας και ενημέρωσης

Η εταιρεία Νέα Οδός έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφάλειας και εξυπηρέτησης των οδηγών, ενώ θα τοποθετηθούν προσωρινές σημάνσεις κατά μήκος του δικτύου, ώστε να εξασφαλιστεί η πλήρης ενημέρωση των χρηστών του αυτοκινητοδρόμου.

Η Νέα Οδός ευχαριστεί το κοινό για την κατανόηση και εφιστά την προσοχή των οδηγών να τηρούν πιστά τη σχετική σήμανση και τις υποδείξεις του προσωπικού ασφαλείας καθ’ όλη τη διάρκεια των εργασιών.

