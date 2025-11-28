Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Ιόνια Οδό λόγω εργασιών στη σήραγγα Καλυδώνας

Εκτροπή κυκλοφορίας από 1 έως 18 Δεκεμβρίου 2025 – Μειωμένα διόδια στον Μετωπικό Σταθμό Διοδίων Κλόκοβας

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Ιόνια Οδό λόγω εργασιών στη σήραγγα Καλυδώνας
28 Νοέ. 2025 14:40
Η Νέα Οδός ανακοίνωσε ότι από τη Δευτέρα 1 Δεκεμβρίου έως και την Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου 2025, θα ισχύσουν προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στον αυτοκινητόδρομο Ιόνια Οδός, με σκοπό την εκτέλεση τεχνικών εργασιών στη σήραγγα Καλυδώνας.

Συγκεκριμένα, η κυκλοφορία προς Αντίρριο θα εκτρέπεται από τον Ανισόπεδο Κόμβο (Α/Κ) Μεσολογγίου έως τον Α/Κ Γαβρολίμνης. Τα οχήματα θα εξέρχονται από τον Α/Κ Μεσολογγίου (31,822ο χλμ.) και, μέσω κατάλληλης σήμανσης, θα ακολουθούν εναλλακτική διαδρομή έως τον Α/Κ Γαβρολίμνης (18,507ο χλμ.), όπου θα εισέρχονται ξανά στον αυτοκινητόδρομο.

Παράλληλα, κλειστός θα παραμείνει ο κλάδος εισόδου του Ημικόμβου (Η/Κ) Ευηνοχωρίου προς Αντίρριο.

Λόγω των εργασιών, θα ισχύουν μειωμένα κόμιστρα στον Μετωπικό Σταθμό Διοδίων Κλόκοβας για τα οχήματα στο αντίστοιχο ρεύμα κυκλοφορίας. Σε περίπτωση ταχύτερης ολοκλήρωσης των εργασιών, η κυκλοφορία θα αποκατασταθεί νωρίτερα από τον προγραμματισμένο χρόνο.

Η Νέα Οδός έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια και την εξυπηρέτηση των οδηγών, ενώ θα τοποθετηθεί πλήρης προσωρινή σήμανση για την ενημέρωση των χρηστών του δρόμου. Οι οδηγοί καλούνται να συμμορφώνονται πλήρως με τη σήμανση και να επιδεικνύουν προσοχή κατά τη διάρκεια της εκτροπής.

Η εταιρεία ευχαριστεί τους οδηγούς για την κατανόηση και συνεργασία κατά τη διάρκεια των εργασιών.

