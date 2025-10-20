Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Ιόνια Οδό λόγω εργασιών συντήρησης

Ολικός αποκλεισμός του τμήματος Μεσολογγίου – Γαβρολίμνης στις 21 και 22 Οκτωβρίου

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Ιόνια Οδό λόγω εργασιών συντήρησης
20 Οκτ. 2025 14:23
Η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Δυτικής Ελλάδας ενημερώνει τους πολίτες ότι, στο πλαίσιο εργασιών συντήρησης στον αυτοκινητόδρομο «Ιόνια Οδός», θα εφαρμοστούν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή και ασφαλής διεξαγωγή της κυκλοφορίας.

Συγκεκριμένα, την Τρίτη 21 Οκτωβρίου 2025 και την Τετάρτη 22 Οκτωβρίου 2025, από τις 08:00 το πρωί έως τις 20:00 το βράδυ, θα πραγματοποιηθεί ολικός αποκλεισμός του τμήματος του αυτοκινητόδρομου από τον Ανισόπεδο Κόμβο (Α/Κ) Μεσολογγίου έως τον Α/Κ Γαβρολίμνης, και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Κατά τη διάρκεια του αποκλεισμού, η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται μέσω της Νέας Εθνικής Οδού Αντιρρίου – Ιωαννίνων, σύμφωνα με τις σχετικές σημάνσεις.

Η Αστυνομία καλεί τους οδηγούς να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή, να τηρούν τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις των τροχονόμων, για την αποφυγή καθυστερήσεων και τροχαίων ατυχημάτων.
