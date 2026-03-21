Θεσσαλονίκη: Κακουργηματική δίωξη στον γνωστό TikToker για τη σπείρα με τα αναβολικά

Κακουργηματική ποινική δίωξη ασκήθηκε σε βάρος του γνωστού TikToker και bodybuilder που συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο της μεγάλης υπόθεσης διακίνησης αναβολικών και μη εγκεκριμένων συμπληρωμάτων διατροφής.

Ο κατηγορούμενος οδηγήθηκε το πρωί του Σαββάτου στον εισαγγελέα, ο οποίος του απήγγειλε δίωξη σε βαθμό κακουργήματος, μεταξύ άλλων για παραβάσεις της σχετικής νομοθεσίας, και τον παρέπεμψε στον αρμόδιο ανακριτή. Ο ίδιος ζήτησε και έλαβε προθεσμία για την απολογία του, παραμένοντας μέχρι τότε υπό κράτηση.

Η υπόθεση αφορά κύκλωμα που, σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, είχε οργανωμένη δράση στην προμήθεια, κατοχή και διακίνηση αναβολικών σκευασμάτων και συμπληρωμάτων διατροφής που δεν ήταν εγκεκριμένα από τον ΕΟΦ. Μαζί με τον TikToker συνελήφθησαν ακόμη δύο άτομα.

Κατά την ΕΛ.ΑΣ., οι εμπλεκόμενοι φέρονται να λειτουργούσαν από κοινού γυμναστήριο και κατάστημα, μέσα από τα οποία διέθεταν προς πώληση τα συγκεκριμένα σκευάσματα, ενώ παράλληλα διατηρούσαν και ιστοσελίδα μέσω της οποίας προωθούσαν τη δραστηριότητά τους και τα προϊόντα τους.

Σύμφωνα με την αστυνομική εκτίμηση, τα αναβολικά προορίζονταν κυρίως για αθλητές, με στόχο τη βελτίωση της απόδοσης, της φυσικής κατάστασης και της αγωνιστικής εικόνας. Παράλληλα, η διακίνηση συμπληρωμάτων χωρίς έγκριση του ΕΟΦ θεωρείται ότι δημιουργούσε σοβαρούς κινδύνους για την υγεία όσων τα χρησιμοποιούσαν.

Οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν στην εξάρθρωση της ομάδας έπειτα από επιχείρηση του Τμήματος Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, που πραγματοποιήθηκε το πρωί της Παρασκευής 20 Μαρτίου στη Θεσσαλονίκη.

Στις έρευνες που ακολούθησαν σε σπίτια, στο γυμναστήριο-κατάστημα και σε όχημα, εντοπίστηκε μεγάλος όγκος σκευασμάτων και άλλων ευρημάτων. Συγκεκριμένα, κατασχέθηκαν 1.266 κάψουλες και δισκία αναβολικών, 301 ενέσιμα φιαλίδια αναβολικών, 195 κάψουλες φαρμακευτικών σκευασμάτων και 61 ενέσιμα φιαλίδια φαρμακευτικών ουσιών.

Παράλληλα, οι αστυνομικοί βρήκαν και κατέσχεσαν 15.930 γραμμάρια συμπληρωμάτων διατροφής σε μορφή σκόνης, τα οποία ήταν απαγορευμένα από τον ΕΟΦ, καθώς και 3.802 κάψουλες και δισκία επίσης μη εγκεκριμένων συμπληρωμάτων.

Στα ευρήματα περιλαμβάνονται ακόμη 3.490 ευρώ σε μετρητά, παραστατικά, τιμολόγια και άλλα έγγραφα, ένα αεροβόλο πιστόλι, ένα περίστροφο κρότου αερίου, ένα πλαστικό κουτί με ακατέργαστη κάνναβη βάρους 14,5 γραμμαρίων, καθώς και αυτοσχέδιο τσιγάρο κάνναβης.

Η υπόθεση πλέον περνά στο στάδιο της ανάκρισης, με το βάρος να πέφτει τόσο στο εύρος της δραστηριότητας του κυκλώματος όσο και στις ποινικές ευθύνες που θα αποδοθούν στους κατηγορούμενους.

