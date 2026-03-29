Κύκλωμα εξαπάτησης του ΕΦΚΑ: Ολοκληρώθηκαν οι απολογίες των κατηγορουμένων – Τέσσερις στη φυλακή

Ολοκληρώθηκαν αργά τα ξημερώματα οι διήμερες απολογίες των 22 κατηγορουμένων στην υπόθεση κυκλώματος με στόχο την εξαπάτηση του ΕΦΚΑ. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, ανακριτής και εισαγγελέας αποφάσισαν την προσωρινή κράτηση τεσσάρων εκ των κατηγορουμένων, ενώ οι υπόλοιποι 18 αφέθηκαν ελεύθεροι υπό όρους.

Στη φυλακή οδηγούνται ένας παίκτης ριάλιτι, δύο λογιστές και ένας διαφημιστής, με τους τρεις τελευταίους να φέρονται να είχαν πρωταγωνιστικό ρόλο στο κύκλωμα. Οι υπόλοιποι κατηγορούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους και εγγυοδοσία που κυμαίνεται από 10 έως 50 χιλιάδες ευρώ, ανάλογα με την περίπτωση.

Οι κατηγορούμενοι αρνήθηκαν τις κατηγορίες που τους αποδίδονται, ενώ κάποιοι από αυτούς δήλωσαν ότι είναι θύματα του κυκλώματος, επιρρίπτοντας τις ευθύνες στους λογιστές. Χαρακτηριστική ήταν η απολογία ενός επιχειρηματία, ο οποίος ανέφερε: «Είμαι θύμα του κυκλώματος. Έχουν πλαστογραφήσει μέχρι και την ταυτότητα μου. Έχουν ανοίξει επιχειρήσεις στο όνομά μου, τις οποίες αγνοούσα παντελώς. Με τη λήψη των αντιγράφων ανακάλυψα ότι κυκλοφορεί ταυτότητα αστυνομικού με τη δική μου φωτογραφία και με στοιχεία αλβανικής καταγωγής. Είμαι σοκαρισμένος!»

Σημειώνεται ότι πέραν των 22 κατηγορουμένων που απολογήθηκαν, αναμένεται να ακολουθήσουν και οι απολογίες ακόμα 18 προσώπων που περιλαμβάνονται στη δικογραφία. Η υπόθεση παραμένει σε εξέλιξη, με τις αρχές να συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό και την πλήρη διαλεύκανση του κυκλώματος.

