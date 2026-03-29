Κύκλωμα εξαπάτησης του ΕΦΚΑ: Ολοκληρώθηκαν οι απολογίες των κατηγορουμένων – Τέσσερις στη φυλακή

29 Μαρ. 2026 10:55
Pelop News

Ολοκληρώθηκαν αργά τα ξημερώματα οι διήμερες απολογίες των 22 κατηγορουμένων στην υπόθεση κυκλώματος με στόχο την εξαπάτηση του ΕΦΚΑ. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, ανακριτής και εισαγγελέας αποφάσισαν την προσωρινή κράτηση τεσσάρων εκ των κατηγορουμένων, ενώ οι υπόλοιποι 18 αφέθηκαν ελεύθεροι υπό όρους.

Στη φυλακή οδηγούνται ένας παίκτης ριάλιτι, δύο λογιστές και ένας διαφημιστής, με τους τρεις τελευταίους να φέρονται να είχαν πρωταγωνιστικό ρόλο στο κύκλωμα. Οι υπόλοιποι κατηγορούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους και εγγυοδοσία που κυμαίνεται από 10 έως 50 χιλιάδες ευρώ, ανάλογα με την περίπτωση.

Οι κατηγορούμενοι αρνήθηκαν τις κατηγορίες που τους αποδίδονται, ενώ κάποιοι από αυτούς δήλωσαν ότι είναι θύματα του κυκλώματος, επιρρίπτοντας τις ευθύνες στους λογιστές. Χαρακτηριστική ήταν η απολογία ενός επιχειρηματία, ο οποίος ανέφερε: «Είμαι θύμα του κυκλώματος. Έχουν πλαστογραφήσει μέχρι και την ταυτότητα μου. Έχουν ανοίξει επιχειρήσεις στο όνομά μου, τις οποίες αγνοούσα παντελώς. Με τη λήψη των αντιγράφων ανακάλυψα ότι κυκλοφορεί ταυτότητα αστυνομικού με τη δική μου φωτογραφία και με στοιχεία αλβανικής καταγωγής. Είμαι σοκαρισμένος!»

Σημειώνεται ότι πέραν των 22 κατηγορουμένων που απολογήθηκαν, αναμένεται να ακολουθήσουν και οι απολογίες ακόμα 18 προσώπων που περιλαμβάνονται στη δικογραφία. Η υπόθεση παραμένει σε εξέλιξη, με τις αρχές να συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό και την πλήρη διαλεύκανση του κυκλώματος.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
12:53 Μητρόπολη Πατρών: Η Πάτρα τιμά τα χιλιάδες θύματα της Τουρκικής θηριωδίας
12:52 Ιράν: «Περιμένουμε τους Αμερικανούς στρατιώτες στα εδάφη μας για να τους κάψουμε» – Νεκροί και εκρήξεις σε λιμάνι του Ιράν
12:45 Εξάρχεια: Επίθεση με πέτρες σε διμοιρία των ΜΑΤ – 114 προσαγωγές
12:39 Patras Half Marathon 2026: Δείτε φωτογραφίες από τη γιορτή της πόλης
12:36 Δύο συλλήψεις στην Πάτρα για κατοχή ναρκωτικών
12:28 Πέτρος Λαγούτης για Μάρθα Λαμπίρη Φεντόρουφ: Χωρίσαμε με πολύ ωραίο τρόπο
12:19 Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Μεσολόγγι λόγω επετειακών εκδηλώσεων
12:11 Euroleague: Ποιες οι πιθανότητες για Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό να έχουν πλεονέκτημα έδρας
12:02 Πάτρα: Τη Δευτέρα θα γίνει η κηδεία της Μαριάννας Μολφέτα
11:57 Δώρο Πάσχα 2026: Τι πρέπει να γνωρίζουν οι εργαζόμενοι
11:48 Θεσσαλονίκη: 19χρονος έτρεχε με 180 χλμ/ώρα στον Περιφερειακό!
11:40 Σύλληψη άνδρα στην Αιγιάλεια για κατοχή ναρκωτικών
11:33 Σδούκου κατά Αποστολάκη: Χαρακτήρισε το 41% των πολιτών «πελάτες της Δεξιάς» επειδή δεν ψήφισαν το κόμμα που θα ήθελε εκείνη
11:25 Πέθανε σε ηλικία 95 ετών ο Γιώργος Μαλαμής, πρώην Πρόεδρος των Άνω Σουδεναίικων Αχαΐας
11:16 Ξέσπασε σε κλάματα η Τούνη: Δεν μπορώ να διανοηθώ το πόσο πόνο έχω περάσει
11:07 Μητσοτάκης: Η δίκη για τα Τέμπη θα γίνει απέναντι σε όσους θέλουν να την καθυστερήσουν ή και να την ακυρώσουν
11:04 Πάτρα: Θρήνος στην οικογένεια Μολφέτα, πέθανε η Μαριάννα στα 42 της
10:55 Κύκλωμα εξαπάτησης του ΕΦΚΑ: Ολοκληρώθηκαν οι απολογίες των κατηγορουμένων – Τέσσερις στη φυλακή
10:38 Δυσκοιλιότητα: Το απλό «μαγικό φάρμακο» που πρέπει να πίνουμε κάθε πρωί
10:34 Πάτρα: Δύο συλλήψεις για πώληση αλκοόλ σε 15χρονη – Στο νοσοκομείο η ανήλικη
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ