Κύκλωμα κλοπών και παράνομης διακίνησης φαρμάκων εξαρθρώθηκε στην Αθήνα – Χιλιάδες χάπια και έγγραφα στα ευρήματα

Αστυνομική επιχείρηση στην Αθήνα αποκάλυψε κύκλωμα που φέρεται να εμπλέκεται σε κλοπές και παράνομη διακίνηση φαρμακευτικών σκευασμάτων. Ένας ύποπτος συνελήφθη, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για τα υπόλοιπα μέλη.

18 Φεβ. 2026 13:00
Σε εξάρθρωση κυκλώματος που δραστηριοποιούνταν σε κλοπές και παράνομη διακίνηση φαρμάκων προχώρησαν οι αρχές, ύστερα από επιχείρηση της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος σε περιοχές της Αθήνας. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης συνελήφθη ένα άτομο, ενώ ακόμη δύο ταυτοποιημένοι συνεργοί αναζητούνται.

Σε βάρος των εμπλεκομένων σχηματίστηκε δικογραφία για διακεκριμένες κλοπές, παράνομη διακίνηση φαρμακευτικών σκευασμάτων, παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών καθώς και παραβίαση δικαστικής απόφασης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, τα μέλη της ομάδας φέρονται να είχαν οργανωθεί τουλάχιστον από τον Σεπτέμβριο του 2025 με στόχο την κατ’ επάγγελμα διάπραξη κλοπών και τη διακίνηση φαρμάκων με συγκεκριμένη δραστική ουσία. Μέχρι στιγμής έχουν εξιχνιαστεί έξι κλοπές από οχήματα και κατοικία στην Αθήνα, καθώς και 36 περιπτώσεις κλοπής εγγράφων που είχαν καταγραφεί στο εξωτερικό.

Παράλληλα, οι αρχές εκτιμούν ότι περισσότερα από 43.700 φαρμακευτικά δισκία είχαν διακινηθεί μέσω αποστολών δεμάτων προς αποδέκτες σε ευρωπαϊκή χώρα, με το παράνομο οικονομικό όφελος να υπολογίζεται σε πάνω από 45.000 ευρώ.

Κατά τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν, κατασχέθηκαν περισσότερα από 9.600 φαρμακευτικά χάπια, δεκάδες πιστοποιητικά έγγραφα —μεταξύ των οποίων ταυτότητες, διαβατήρια και διπλώματα— καθώς και ηλεκτρονικός εξοπλισμός όπως φορητοί υπολογιστές, tablet, drones, κινητά τηλέφωνα και άλλα αντικείμενα.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική αρχή, ενώ η έρευνα των αρχών συνεχίζεται για τον εντοπισμό των υπόλοιπων εμπλεκομένων και την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης.

Κύκλωμα κλοπών και παράνομης διακίνησης φαρμάκων εξαρθρώθηκε στην Αθήνα – Χιλιάδες χάπια και έγγραφα στα ευρήματα
